Isabel Díaz Ayuso no se calla y arrasa en las redes sociales con este mensaje

Encontrarse a un ex en Madrid es prácticamente imposible. O, al menos, eso es lo que Isabel Díaz Ayuso aseguró durante la última campaña electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizó, con estas palabras, uno de los momentos más comentados entre debate y debate: en la capital es posible cambiar de pareja “y no volver a encontrártela nunca más”. Algo que algunos han analizado a rajatabla desde entonces.

De hecho, uno de los tuits más sonados en los últimos días tiene por argumento esta misma cuestión. El joven usuario @aleqsmorales pertenece a ese grupo de personas que, desgraciadamente, ha tenido la mala suerte en este tema. Aunque con un matiz: “Tía, Ayuso, soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio”.

Un mensaje que, para sorpresa de muchos, ha contado con sus correspondiente respuesta oficial en Twitter. Eso sí, cargada de bastante ironía. “Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas”, ha escrito la presidenta.

Este intercambio de opiniones ha agitado las redes sociales, volviendo virales ambos tuits. No obstante, no es la primera vez que la líder del PP de Madrid hace una cosa así. A principios de junio, respondió igualmente a otra usuaria que había pasado por lo mismo. “Una amiga ses ha encontrado a un ex ligue en el Retiro. A ver, la hoja de reclamaciones”, le explicó. La respuesta fue, cuanto menos, comentada: “No sé cómo ha podido suceder”.