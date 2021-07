La insultante oferta de trabajo que ha indignado a miles de personas

“A esos que te están sirviendo mientras tú estás de vacaciones y van sudando como un pollo con la mascarilla puesta. A los que trabajan horas de más y no cobran lo que deberían. A los que esperan con tranquilidad a que te tomes tu última copita cuando ya está todo el bar recogido”. Con estas palabras de agradecimiento se dirigió, hace unos días, la cómica Martita de Graná a los camareros. Era su particular forma de reivindicar un oficio que no siempre está del todo reconocido. Sobre todo, cuando aparecen ofertas como la siguiente.

La cuenta de Twitter Mierda Jobs ha desvelado la oferta laboral que un local ha hecho a una aspirante a través de Instagram. El anuncio era escueto: “Se necesita camarero de barra. DM”. La joven, en búsqueda activa de empleo, se mostró interesada y les escribió para conocer algún detalle más. Al poco tiempo, recibió las tan controvertidas condiciones.

“Necesitamos una persona para miércoles, viernes, sábado. De momento, sólo por la noche: de 8 a cierre, que suele ser 12-12:30. 20 euros ese turno. De 4 horas aproximadamente. Por 4 horas, 2 horas de Seguridad Social. Las funciones son: servir bebidas, fregado de platos y, si hay poco jaleo, ayudar a llevar la comisa a mesa. Pago semanal. Incorporación inmediata”, le respondieron.

No es falten camareros, es que faltan condiciones dignas. pic.twitter.com/VVAfbYjgSg — Mierda Jobs (@JobsMierda) July 22, 2021

El mensaje ha corrido como la pólvora en Twitter, donde ya acumula 3.500 me gusta. Las reacciones tampoco se han hecho de esperar.

Justo ahora mi pareja acabe de venir de una "entrevista" en una cafetería y las condiciones eran parecidas. De 7 de la tarde a 12 de la noche para "ayudar" en la cocina. 20€ por turno. — Manolillou (@Manolillou1) July 23, 2021

Hay empresas que no son rentables sin mano de obra esclava. — DrWowie🔻✊🏳️‍🌈🇪🇦🇲🇫🐾 (@DrWowie) July 22, 2021