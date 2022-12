El gadget del sábado: Sony WH-1000XM5. ¿Los mejores cascos?

En el sector de los cascos hay algunas marcas que destacan por su calidad a la hora de abordar el sonido: fidelidad, cancelación de ruido, materiales. Sin duda Sony está en el podio en esta categoría y los WH-1000XM forman parte de una serie prestigiosa. Los últimos de esta familia son los WH-1000XM5, para muchos los mejores cascos actualmente. ¿Lo son?

En lo que respecta a diseño Sony ha hecho un cambio notable respecto a las generaciones anteriores. Más ligeros, con una diadema con una patilla más ligera y la responsable del giro de los altavoces, es lo primero que se advierte en las comparaciones. Los materiales utilizados son de alta calidad y convencen, tanto visualmente como al tacto. Las almohadillas son muy cómodas aún para utilizar durante varias (más de cuatro) horas.

En lo que a cancelación de ruido respecta, Sony es uno de los mejores: sus micrófonos para captar el sonido externo y el algoritmo para bloquearlo son de altísima calidad. Los WH-1000XM5 mejoran también las cualidades de su predecesor pero a niveles muy sutiles y que en los entornos normales, resulta muy difícil de preciar. En donde sí hemos notado cambios sustanciales es en la batería y la carga: casi 10 horas más de autonomía con el sistema de cancelación de ruido en modo on (20 para la cuarta generación y 30 horas para el XM5) y en la carga rápida podemos obtener 180 minutos extra con apenas 3 minutos de carga (5 minutos eran necesarios para obtener el mismo uso).

Pero vamos a lo central: el sonido. Es muy bueno. De verdad. Al menos para la mayoría de los amantes de la música. Pero quienes busquen una experiencia excelente van a notar algunos fallos que en este rango de precio (más cerca de los 400 que de los 300) no se dejan pasa: no hemos encontrado la riqueza en la reproducción que tienen cascos más económicos como algunos de Audio Technica , Bose o Sennheiser.

Ventajas: su app permite mucha versatilidad a la hora de la ecualización, tienen detector modo on (identifica cuando nos los quitamos o nos los volvemos a poner). Las acciones que se pueden realizar a través de un solo toque (subir o bajar el volumen, conexión con el asistente de voz, llamadas) son muy intuitivas y sencillas de configurar. El micrófono para las llamadas es mejor.

Desventajas. Más allá de su precio y de poder aprovechar ahora ofertas por la generación anterior, los WH-1000XM5 necesitan saber quién manda: si los emparejamos con el móvil y no recurrimos a una ecualización más cuidada, algunos sonidos, particularmente los agudos, se pierden y se nota. Otro aspecto a tener en cuenta es que si bien funcionan muy bien en entornos con ruido, no son para el gimnasio o días de lluvia. La humedad no les hace nada bien, menos aún una lluvia de verano. Y en ese rango de precio es algo a tener en cuenta. Y por último, no pueden plegarse, como los WH-1000XM4 o anteriores y para viajes, eso es importante.

Veredicto: importantes e interesantes mejoras respecto a la generación anterior pero por más de 100 euros de diferencia con los WH-1000XM4 o con opciones de mejor sonido (aunque no tan buena cancelación de ruido) las cuentas no salen.

Los WH-1000XM 5 están disponibles por €360 en blanco o negro.