Para ahorrarte hasta 162 euros al año en DAZN, solo tienes que cumplir esta condición

DAZN, la plataforma de streaming centrada en deportes que llegó a España en 2019, ya se sitúa como la 5ª con más usuarios en España, según datos de Statista de febrero de este año. Con la intención de hacer crecer ese millón cuatrocientos mil suscriptores, DAZN acaba de lanzar una tarifa que beneficiará mucho a quienes cumplan un requisito.

La nueva Tarifa joven-30 aplica un descuento del 30% sobre el precio que tienen los tres planes que ofrece la plataforma: Fútbol, Motor y Premium. La condición para poder acceder a ella es tener más de 18 años y menos de 30 años, tal y como apunta el nombre.

Obviamente, el interesado tiene que acreditar su edad, lo que se hace con un documento oficial como el DNI, carné de conducir, NIE o pasaporte. Si un suscriptor actual de DAZN que cumpla el requisito de la edad quiere aprovechar esta tarifa, puede hacerlo, aunque con alguna complicación.

La plataforma no permite simplemente cambiar la suscripción, por lo que será necesario contratarla usando un nuevo correo, acreditando la edad y cancelar la anterior. Engorroso, pero el ahorro es importante. En el mejor de los casos, de hasta 162 euros al año.

Repasamos cómo quedan las tarifas de DAZN con el descuento del 30%:

Plan Fútbol

Suscripción anual con pago mensual: de salir por 19,99 €/mes a 13,99 €/mes . El ahorro es de 72 €/año .

. El ahorro es de . Suscripción mensual: de 29,99 €/mes a 20,99 €/mes. El ahorro es de 108 €/año.

Plan Motor

Suscripción anual con pago mensual: de 19,99 €/mes a 13,99 €/mes . El ahorro es de 72 €/año .

. El ahorro es de . Suscripción mensual: de 29,99 €/mes a 20,99 €/mes. El ahorro es de 108 €/año.

Plan Premium