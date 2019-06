Facebook podría convertirse en un gran cementerio digital. Esto sucederá cuando los usuarios de la red social fallezcan y su número supere al de usuarios vivos, que es un escenario que maneja un estudio de la Universidad de Oxford. Ser un cementerio traería importantes implicaciones en la forma en que se aborda la herencia digital.

Averiguar el número de perfiles de fallecidos es precisamente lo que intentan los investigadores de la universidad de Oxford Öhmann y Watson en su artículo 'Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online'. Según sus cálculos, el número total de cuentas de finados en el año 2100 alcanzará como mínimo las 1.400 millones' (si la red social se estanca en usuarios) y un máximo de 4.900 millones, si esta continúa creciendo en usuarios al ritmo actual. Con todo, uno cabría preguntarse si en estos cálculos están incluidos los perfiles eliminados por orden del difunto todavía en vida o de sus personas cercanas, posibilidad ya existente en la red social.

El estudio se centra en todas las cuentas de usuarios que han fallecido, hayan sido convertidas en conmemorativas o no, así como en datos públicos sobre predicción de mortalidad entre los años 2000 y 2100. Para llevarlo a cabo, lo han dividido en dos fases: el primero presupone que no se unirán nuevos usuarios a partir de 2018, mientras que el segundo asume que Facebook continuará creciendo un trece por ciento cada año.

En el primer escenario, se mantiene el número de usuario de la plataforma en el año 2018, y se estima que al menos 1.400 millones de usuarios morirán entre ese año y 2100 (el 98% de los usuarios de la base de 1.430 millones que maneja el estudio). Con un crecimiento constante de los fallecimientos, los muertos superarán a los vivos en Facebook hacia el año 2070. Si se atiende a las distintas regiones del mundo, la proporción de usuarios muertos en Asia representará casi el 44 por ciento para finales de siglo (la mitad procedentes de India e Indonesia), que en conjunto representarán casi 279 millones de muertes en Facebook para el 2100.

El segundo escenario asume que Facebook continuará creciendo un trece por ciento cada año, el número de usuarios fallecidos podría alcanzar los 4.900 millones antes de finales de siglo. Si bien en este caso los perfiles pertenecientes a usuarios fallecidos no sobrepasarían a los de los vivos en el presente siglo, la paridad entre unos y otros se alcanzaría en las primeras décadas del siglo XXII.

Este segundo caso refleja, además, un redistribución geográfica del crecimiento de los perfiles de los usuarios fallecidos. Según las estimaciones del estudio, la mayoría de este tipo de perfiles se localizarían en África, y Nigeria acapararía más del 6 por ciento del total. Por el contrario, los usuarios occidentales representarían una minoría, y únicamente Estados Unidos aparecería a la cola del top 10.