Así es el plegable más delgado y resistente del mundo, el Honor Magic V5

Honor ha anunciado hoy la llegada del ya “conocido” Magic V5, su smartphone plegable más avanzado hasta la fecha: con solo 8,8 mm, no solo es el smartphone plegable más delgado del mundo, también el más resistente, según el libro Guinness. Pero hay mucho más por contar.

Desarrollado mediante el sistema de fabricación con IA de Honor, el Magic V5 apenas pesa 217 g y está equipado con baterías de silicio-carbono de última generación de 5820 mAh. Veremos si es suficiente para un plegable de altas cualidades.

En su interior el cerebro tiene ADN Qualcomm: Snapdragon 8 Elite, lo que garantiza un rendimiento de IA de primer nivel. Incluye la clasificación IP58 de resistencia al polvo y al agua y escudo antirrayaduras NanoCrystal Shield de Honor y un panel de pantalla interior reforzado con fibra de carbono, mayor resistencia en el uso diario.

En lo que a cámaras respecta, lleva el sistema AI Falcon (utilizad entre otros, por diferentes empresas, ya que cuenta con detección en tiempo real, clasificación detallada y un motor de búsqueda avanzada para objetos que pasan a través de sus cámaras), que incluye una cámara teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP, una cámara principal ultrasensible a la luz de 50 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP.

Magic V5 en perla Honor Honor

Pero es en la productividad donde destaca tanto como lo hace con su delgadez. Lo primero que se valora, obviamente, es su pantalla interior de 7,95 pulgadas, más la exterior de 6,43 pulgadas, ambas totalmente compatibles con el uso de lápiz óptico (no incluido). Destaca el modo Multi-Flex que permite interactuar con hasta tres aplicaciones simultáneamente: revisar documentos, hacer videollamadas y navegar por internet, por ejemplo. Todo al mismo tiempo.

En software propio, MagicOS 9.0, viene con Google Gemini preinstalado, lo que significa que contarán con las ventajas de la IA de Google para escritura, planificación, resúmenes, transcripción y revisión gramatical. De hecho en la aplicación Grabadora se incluye la posibilidad de transcripción y traducción en tiempo real.

En lo que respecta a fotografía el Magic V5 lleva su suite de IA integrada en el dispositivo y en la nube. Esto le permite transformar fotos estáticas en videoclips en menos de un minuto. Para la edición de fotos, lleva Recorte con IA, Goma de Borrar IA, Pintura con IA y Mejora IA, todas herramientas de edición ya conocidas pero que habrá que ver cómo las resuelve Honor.

Detalle interesante es la Traducción de llamadas IA, una función integrada en el dispositivo que prioriza la privacidad y ofrece traducción de llamadas en tiempo real en seis idiomas y la opción de Honor Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre dispositivos Android, iOS, macOS y Windows.

El Magic V5 está disponible en tres colores: Ivory White, Negro y Dawn Gold con 16 Gb de Ram y 512GB de almacenamiento por €1.999, aunque hasta el 30 de septiembre se incluye un cupón de descuento de 300€, el Honor Supercarga 66 W y el lápiz óptico.