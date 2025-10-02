Así puedes cargar tu móvil un 25% más rápido

Una de las cosas que hacemos a diario los consumidores es cargar nuestros smartphones. Algunos, con baterías particularmente generosas, no tienen que hacerlo de forma tan constante, pero incluso en estos casos, con el tiempo y la acumulación de apps, terminan por caer en la recarga diaria. Afortunadamente, esta tarea no suele llevar tanto tiempo como con los smartphones de la década pasada. En los actuales, lo habitual es que incorporen alguna capacidad de carga rápida que hace que, con el cargador adecuado, no haya que emplear demasiado tiempo. Pero hay formas de abreviar el proceso, hasta en un 25%, según explica en su blog la empresa española Yupcharge, dedicada a alquilar estaciones de carga para dispositivos.

Carga con el Modo Avión activado y ahorra un 25% de tiempo

Yupcharge asegura que utilizar el modo avión mientras se repone la batería del móvil puede reducir el tiempo de carga en un 25%. Esto se debe a que, al deshabilitar la conectividad del dispositivo, funciones como Bluetooth, WiFi o la conexión de datos no consumen energía, lo que acelera la recarga.

Utiliza el cargador adecuado

Esto lo repiten los fabricantes desde siempre, pero con razón y más cuando hay una mayor disparidad entre los modelos en sus velocidades de carga. Emplear un cargador de baja calidad o no certificado, además de afectar a la velocidad de carga alargando el tiempo que necesita, puede terminar por dañar la batería del dispositivo.

Cierra las aplicaciones en segundo plano

Cuanta menos energía consuma el dispositivo mientras carga, más rápido será el proceso. Muchas aplicaciones siguen funcionando en segundo plano, aunque no estén ocupando la pantalla en ese momento, por lo que es conveniente cerrarlas todas para evitar que sigan consumiendo energía.

No uses el móvil mientras lo estás cargando

Esta medida tiene una doble ventaja. Por un lado, el móvil gasta menos energía, con lo que terminará antes de cargarse. Por otro, evita el sobrecalentamiento del dispositivo, algo a lo que tienden cuando se usan mientras se cargan. Especialmente si hablamos de aplicaciones pesadas como videojuegos o editores de imágenes, por ejemplo.

Mantén el puerto de carga limpio

La conexión al cargador puede verse perjudicada por la acumulación de partículas de polvo y suciedad en el puerto de carga. Para limpiarlo, hay que usar un dispositivo soplador de aire a presión o, si no se tiene, un palillo de madera o de plástico para introducirlo y moverlo suavemente. No se recomienda utilizar objetos metálicos, ya que pueden dañar componentes del móvil.