Blip lanza una IA para mejorar la atención al cliente de las empresas

Blip, la plataforma líder de IA conversacional que conecta marcas y consumidores en plataformas de mensajería como WhatsApp, lanza una inteligencia artificial (IA) diseñada específicamente para cada empresa con el fin de adaptarse a su cliente y ofrecer una atención instantánea y personalizada.

Se trata de Blip Copilot, el primer asistente de IA generativa de Blip, que promete evolucionar radicalmente la forma en la que nos comunicamos con las empresas a través de una herramienta capaz de adaptarse para cada empresa para ofrecer atención instantánea y de calidad a sus clientes.

Este lanzamiento se enmarca en el reciente anuncio de Blip de una inversión de 20 millones de dólares para el desarrollo de nuevas soluciones de IA a lo largo de 2025, en línea con la expansión internacional y la creciente adopción de IA en los mercados donde tiene presencia.

"Los contactos inteligentes, la nueva generación de bots potenciados por IA, son el nuevo activo digital de las empresas. Así como en su día tener un sitio web era la forma de continuar vigente, ahora tener un canal conversacional inteligente en plataformas como WhatsApp es la forma de potenciar el servicio, la oferta y la interacción con los usuarios. Y a medida que nos expandimos más hacia nuevos mercados, es fundamental evolucionar nuestros productos para satisfacer las necesidades de cada región", afirma Andreas Rieck, director de operaciones en Blip España.

El mercado internacional vive una profunda transformación con los recientes avances de la IA generativa, impulsados por el lanzamiento de ChatGPT, que han conseguido personalizar aún más las interacciones entre marcas y consumidores.

Estrategia de innovación conversacional

La inversión respalda una estrategia de investigación y desarrollo de soluciones de IA, y marca un cambio estratégico de la empresa, que pasará de ofrecer un único producto (el contacto inteligente) a una cartera de múltiples productos, diseñados para adaptarse al grado de madurez y a las necesidades específicas de cada cliente.

El lanzamiento de estos productos está previsto para el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026 en España. Entre los proyectos en marcha, están herramientas que utilizan distintos tipos de IA para diversas acciones y objetivos: comunicación interna de las empresas, gestión de pymes o potenciar estrategias de marketing mediante la segmentación de audiencias, entre otras.

Blip Copilot será el primer lanzamiento de 2025

El primer producto ha sido lanzado en el mercado español en junio de 2025. Su nombre es Blip Copilot, un asistente de IA generativa que ayuda a operadores y vendedores a realizar su trabajo de forma más ágil y eficiente, lo que aumenta la satisfacción del usuario.

Blip Copilot utiliza la IA generativa para generar resúmenes inteligentes para los operadores y proporcionarles respuestas sugeridas con base en el contexto de la conversación con el usuario. Además, ofrece la opción a los usuarios de poder comunicarse por texto o audio, realizando la transcripción de éstos en tiempo real.

El próximo lanzamiento de IA generativa está previsto para finales de 2025 y consistirá en un producto capaz de mantener conversaciones completas con los clientes: resolver dudas, sugerir alternativas y ejecutar acciones de forma automatizada.

Todos los nuevos productos serán totalmente complementarios y compatibles con su producto estrella: el contacto inteligente, que Blip implementa para empresas en canales conversacionales, siendo WhatsApp el más popular en España por su cercanía, comodidad de uso y alta penetración en el país (más de 30 millones de usuarios activos).

Tres horizontes de innovación

La inversión en I+D (investigación y desarrollo) de Blip se basa en tres horizontes de innovación, siendo el primero el enfoque en la evolución de la plataforma conversacional de la empresa. Esto incluye el desarrollo de funcionalidades avanzadas y basadas en inteligencia artificial generativa, como agentes autónomos, copilotos para la atención humana y sistemas de transformación de datos en insights accionables.

El segundo horizonte apunta a la creación de nuevas ofertas, vendidas en modelos de negocio basados en el éxito, reduciendo las barreras de entrada y acelerando la adopción de las tecnologías. Por último, el tercer horizonte se centra en la innovación a largo plazo, con equipos dedicados a anticipar las tendencias tecnológicas y de comportamiento, promoviendo la evolución continua del producto, la arquitectura y la experiencia del usuario.

Se espera que la inversión también resulte en el fortalecimiento de las capacidades de la empresa, como la generación de demanda y la finalización de compras directamente en los canales conversacionales.