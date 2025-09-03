ChatGPT sufre una caída a nivel mundial

El gigante de la inteligencia artificial OpenAI ha sufrido una caída a nivel mundial que está afectando a los servicio de ChatGPT, Sora o Dalle-E.

La interrupción de los chatbots está afectando a miles de personas y de empresas en todo el mundo que usan la tecnología de OpenAI para hacer informes, analizar bases de datos o generar contenidos, entre otras labores.

Según la información de DownDetector, los problemas para utilizar la plataforma comenzaron a partir de las 08:30 (hora local en España).

El problema más denunciado entre los usuarios de ChatGPT es la falta de respuesta de la IA. Ni siquiera es capaz de contestar cuando se le pregunta por qué no funciona. De momento, la empresa estadounidense no ha dado explicaciones de la caída.

"La web se Sora no se carga, no deja ver lo que ha generado ni descargar los videos, va muy mal hoy", "tengo cuenta plus y no me genera imágenes, me pone que ya gasté los créditos del mes, cuando me descontaron hace 2 días el nuevo recibo, pruebo a hacerlas en una ventana de incógnito pero va lentísimo", son algunas de las quejas de los internautas que usan los servicios de OpenAI.

ChatGPT, líder de la IA

ChatGPT lidera los chatbots de inteligencia artificial generativa y la aplicación de Sam Atlman ha generado ya unos ingresos de más de 2.000 millones de dólares desde su lanzamiento en mayo de 2023.

La cifra de retorno para OpenAI por cada descarga de la aplicación móvil de ChatGPT se sitúa por tanto en 2,91 dólares.

(Noticia en elaboración)