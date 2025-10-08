Cómo activar la búsqueda del Modo IA en Google: pasos y ventajas

Google ha comenzado a implementar el llamado Modo IA en su buscador, una función que integra inteligencia artificial generativa para ofrecer respuestas más completas, contextuales y rápidas a las consultas de los usuarios. Esta novedad, que ya está disponible en algunos países y que poco a poco llegará al resto, marca un cambio importante en la forma de interactuar con la información en línea.

¿Qué es el Modo IA de Google?

El Modo IA es una función que utiliza modelos de inteligencia artificial para resumir información de diversas fuentes, proponer enlaces relevantes y mostrar perspectivas más amplias que van más allá de una lista de resultados tradicionales. En lugar de obligar al usuario a abrir múltiples páginas, el buscador puede ofrecer directamente un resumen contextualizado en la parte superior de la pantalla.

Cómo activarlo

Para acceder al Modo IA en Google, es necesario seguir estos pasos:

Abrir Google en el navegador o en la app del móvil.

Acceder a Configuración del buscador (en el menú superior o en los ajustes de la cuenta).

Seleccionar la opción Experimentos de búsqueda o Search Labs.

Activar el apartado denominado Resúmenes con IA o AI Overview.

Guardar los cambios y actualizar la página.

Una vez activado, Google mostrará automáticamente los resultados enriquecidos por IA en determinadas búsquedas.

Ventajas principales

Respuestas rápidas y resumidas: ideal para quienes necesitan información concreta sin navegar por múltiples sitios.

Contexto más completo: el sistema recopila datos de varias fuentes para ofrecer una visión más amplia.

Ahorro de tiempo: reduce el número de clics y páginas que el usuario debe consultar.

Más opciones de exploración: además del resumen, se incluyen enlaces adicionales para profundizar en el tema.

Disponibilidad

De momento, el Modo IA está llegando de forma gradual y no todos los usuarios pueden acceder a él al mismo tiempo. Se recomienda mantener actualizada la app de Google y revisar periódicamente los Search Labs para comprobar si la opción ya está disponible en cada región.