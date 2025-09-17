DJI presenta el Mini 5 Pro, el primer dron del mundo con un sensor de 1 pulgada

Una de las características más importantes de los drones o al menos la primera que muchos usuarios buscan, en su peso. Principalmente si están por encima o por debajo de los 250 gramos. Esto se debe a que aquellos que están por debajo son los únicos que podremos volar sin necesidad de permisos, autorizaciones, formaciones o titulaciones. El DJI Mavic Mini y el DJI Mini 4 entran en esta categoría. Y ahora el nuevo Mini 5 Pro también.

DJI ha presentado hoy el DJI Mini 5 Pro. Este dron cuenta con el primer sensor de 1 pulgada del mundo en un dron con cámara mini (de 50 MP), una batería de vuelo inteligente que proporciona hasta 36 minutos de tiempo de vuelo. Alcanza los 36 km/h e incorpora un nuevo modo Med-Tele de 48 mm con mayor resolución de zoom digital que los modelos anteriores. Todo ello en apenas 249,9 gramos.

En lo que a imagen respecta, incorpora vídeo HDR 4K/60 fps con opción de hasta 14 pasos de rango dinámico o la más “normal” alternativa de vídeo en cámara lenta a 4K/120 fps. En cuanto a los modos de color, Mini 5 Pro puede grabar vídeo de 10 bits mediante codificación H.265, con el ISO máximo elevado a 12.800, perfectopara condiciones de baja luminosidad.

DJI también ha trabajado en la rotación de la cámara para permitir un alabeo o rotación de gran angular de 225° (básicamente tomas con mucho más vértigo) y grabación vertical real para no tener que adaptar ninguna imagen a la hora de publicar en redes sociales.

El Mini 5 Pro cuenta con un LiDAR frontal y varios sensores de visión para la detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas y, si cuenta con suficiente iluminación, puede memorizar rutas de vuelo, lo que permite despegar y regresar de forma segura incluso sin señal satelital.

Se trata de un sistema de detección de visión omnidireccional: con LiDAR orientado hacia delante, lentes de ojo de pez en la parte delantera y trasera; lentes binoculares y un sensor infrarrojo 3D en la parte inferior, se logra la detección de obstáculos omnidireccional para vuelos más seguros1.

También cuenta con GNSS de doble banda: L1 + L5, lo que le permite conectarse a más satélites, para una mayor estabilidad de la señal y un posicionamiento preciso. La función ActiveTrack 360° mejorada ofrece un seguimiento personalizable para diversos escenarios. Mini 5 Pro detecta escenarios deportivos y seleccionará el modo adecuado para lograr un encuadre y un seguimiento óptimos.

Otro modo interesante es el MasterShots: proporciona plantillas de movimiento de cámara de alto nivel según las necesidades de grabación de retrato, primer plano y larga distancia.

A este le suma QuickShot: admite varios modos como Rotar de QuickShot, Dronie, Órbita, Espiral, Cohete, Boomerang y Asteroide, lo que permite al usuario grabar fácilmente cortometrajes con estilo. Finalmente, tenemos la opción Panorámica libre que nos permite unir varias imágenes con un objetivo o área seleccionados manualmente.

El Mini 5 Pro llega con QuickTransfer, aún si está apagado. Esta configuración admite el encendido remoto a través de la aplicación DJI Fly (siempre dentro del alcance de Bluetooth) y así podemos transferir archivos sin siquiera sacar el dron o el mando. Incluso al cambiar a otras aplicaciones, la aplicación DJI Fly continúa descargando en segundo plano.

El DJI Mini 5 Pro está disponible a partir de €799.