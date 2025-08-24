Engwe LE20, la bicicleta para el verano (y todo el año)

Tanto a nivel global, como en España, el mercado de las bicicletas eléctricas (e-bikes) está experimentando un crecimiento significativo, al menos el 10% anual. Solo en España pasará de los mil millones de euros en 2024 a los 1.500 millones en 2029. Para comprender esto hay que señalar algunos factores clave.

Si bien es cierto que los usuarios buscan alternativas de transporte más ecológicos frente a la preocupación por el cambio climático y la contaminación urbana, los mayores disparadores han sido los avances tecnológicos y las políticas vinculadas a las sendas específicas.

Este último factor tiene que ver con que los gobiernos están promoviendo la adopción de bicicletas eléctricas mediante diversas medidas, como incentivos para la compra o adaptando las ciudades y los transportes públicos.

Si a eso le sumamos una autonomía cada vez mayor, mejores diseños y más versatilidad, el aumento en las ventas es casi cuestión de lógica. Y, en este escenario, la LE20 de Engwe, reúne todas las condiciones.

Básicamente, se trata de una bicicleta de carga con motor central y de cuerpo largo, con una excelente relación calidad-precio y una autonomía prodigiosa: en condiciones ideales (bajo peso del ciclista, buena y llana carretera) estamos hablando de 350 km. A eso hay que sumarle un motor con muy buena potencia, capaz de llevar al pasajero (supongamos 90 kilos) y otros 50 kg de carga de (supongamos) la compra, dos niños pequeños o material de trabajo, sin perder velocidad aún en cuestas pronunciadas. Aunque en total puede cargar con 200 kilos.

Posible configuración de carga de la LE20 Engwe Engwe

A esto hay que sumarle una pantalla con toda la información del panel, muy clara y visible, ídem anterior para las luces frontales, con la intensidad justa para iluminar el camino sin deslumbrar a quienes vienen en dirección contraria y una versatilidad enorme.

Por ejemplo, tiene espacio para agregar dos sillines para pequeños pasajeros o una silla y espacio de almacenaje o solo una caja para un “arca de Noé” de herramientas. Si le sumamos las alforjas a los laterales y la robustez del cuadro, estamos ante una bici que puede dar la vuelta al mundo, ella sola.

Una de las ocho posibles combinaciones de carga de la LE20 Engwe Engwe

En este sentido, la calidad de construcción también es buena. Las marchas tienen la etiqueta Shimano y funcionan de modo adecuado si sabemos usarlas. La clave es, recordar que si nos detenemos y estamos con un nivel de carga alta, reducir una marcha para volver a salir con la potencia adecuada y luego sí, avanzar a la siguiente, casi como un coche que necesita la primera para comenzar a rodar… aunque podamos sacarlo en segunda.

Es el tipo de bicicleta que puede sustituir a un segundo coche para muchos, y a un primer coche si vivimos en una zona urbana con buen transporte público y no tenemos problema con el peso de la misma: unos 40 kilos.

Gracias a sus ruedas pequeñas (con sistema antipinchazos), no es más grande que una bicicleta urbana normal y cabe en los mismos sitios. El portaequipajes trasero es una parte integral del cuadro, no un elemento atornillado, lo que aporta robustez a todo el sistema. Los frenos de disco hidráulicos también son muy eficientes y silenciosos.

En cuanto al tiempo de carga, hay que destacar que puede tomar unas 10 horas llenar ambas baterías, si bien la pantalla nos informa el estado de cada una de ellas, evitando la ansiedad propia de la descarga, hay que recordar que su autonomía nos permite exceder, en el 99,9% de los casos, un uso intensivo diario y reservar la carga para la noche. Si eso no es suficiente, tenemos la opción de un cargador rápido por €170 que reduce los tiempos de carga a una cuarta parte.

Por un precio de 1550 euros, quienes vivan en una ciudad tienen un medio de transporte fiable, cómodo y que aguantará las exigencias diarias. Preferiblemente en color gris, eso sí.