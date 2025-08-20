Ya está a la venta la primer moto voladora de la historia: así es la Volonaut Airbike

El avance de las tecnologías cada vez es más impresionante. Eso que creíamos que iba a ser el futuro, está cada vez más próximo. Tal es el caso, que hace unos meses se había lanzado la moto voladora.

Así es, una moto capaz de circular por el aire sin necesidad de ruedas ni de tráfico. Ahora bien, meses después de su lanzamiento este vehículo ya se encuentra a la venta, pero a un precio extremadamente elevado.

La primer moto voladora de la historia

Laes una moto voladora desarrollada por. Se trata de(VTOL) impulsado por microturbinas a chorro. Su diseño recuerda a las “speeders” de Star Wars y está pensada como un vehículo ultraligero para uso individual.

Funciona gracias a un sistema de propulsión sin hélices visibles, lo que la hace compacta y segura en espacios reducidos. Puede alcanzar hasta 200 km/h, aunque existe una versión limitada a 102 km/h que cumple con la normativa ultraligera en Estados Unidos y no requiere licencia de piloto.

El vehículo pesa entre 30 y 40 kg gracias a materiales de fibra de carbono e impresión 3D, y puede transportar a un piloto de hasta 95 kg. Su autonomía de vuelo ronda los 10 minutos, pero el repostaje se realiza en menos de un minuto y es compatible con diferentes combustibles como diésel, queroseno Jet-A o biodiésel.

A diferencia de la Jetson ONE, esta superbike voladora tiene una configuración al aire libre: no tiene un chasis que la encierre. Además, se inclina hacia adelante, tampoco son visibles hélices giratorias y gracias a su tamaño compacto, esta superbike voladora puede desplazarse por espacios reducidos y estrechos.

Durante el lanzamiento, Tomasz Patan elevó su aeromoto personal, deslizándose por un valle y un bosque. La Volonaut Airbike fue una sorpresa. Esto se debe a que el equipo de Patan, la desarrolló sin filtraciones en prensa.

Patan afirma que la Volonaut Airbike también cuenta con un sistema de estabilización patentado. El equipo de diseño lo mejoró utilizando un ordenador de vuelo, lo que le otorga a la supermoto voladora la capacidad de vuelo estacionario automático.

Ya a la venta la moto voladora

Algo que ha llamado especialmente la atención es su precio. La propia compañía ha confirmado que el modelo entrará próximamente en fase de producción y que, a partir del pasado viernes 1 de agosto, se podrá adquirir en la modalidad de preventa.

El precio actual de la Volonaut Airbike es de 880,000 dólares, lo que equivale aproximadamente a 755,000 euros al cambio actual. Para reservar una unidad, necesitas hacer un primer pago de 2,000 dólares (no reembolsable) y después un depósito adicional de 80,000 dólares antes de la fabricación. La tercera y última fase es la entrega, para la cual deberás abonar el pago final de 798,000 dólares.

Cuando comienza el ensamblaje final de tu Airbike, la empresa te contactará para organizar la entrega y también ofrecerte una formación en sus instalaciones de Estados Unidos para que aprendas a manejarla de forma segura.

La propia empresa aclara que es importante destacar que solo a partir del pago del depósito empieza un acuerdo vinculante de compra. Hasta ese momento, la reserva inicial es solo una opción sin obligación legal. Además, el entrenamiento incluido busca evitar accidentes al momento de estrenarla. Todo este proceso está diseñado para garantizar tanto tu compromiso como la seguridad y satisfacción con la moto voladora.