Este móvil acaba de batir un récord Guinness

El común de los mortales apenas si es capaz de levantar la mitad de su propio peso por encima de los hombros. Y son menos aún quienes pueden con su propio peso. Luego están las hormigas, a las que siempre se las pone como referentes y son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso. Y por último, en el “reino animal” tenemos una bestia: el Honor Magic V5, el plegable capaz de levantar hasta 500 veces su propio peso.

Este plegable ha entrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords al lograr levantar el peso más pesado jamás levantado por un smartphone plegable suspendido. El dispositivo levantó con éxito la impresionante cifra de 104 kilogramos, lo que demuestra una durabilidad sin precedentes en la categoría de los smartphones plegables.

El logro fue reconocido oficialmente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por Emma Brain, árbitro oficial de Guinness World Records, quien anunció: “Enhorabuena, en nombre de Guinness World Records. Es para mí un inmenso placer anunciar al nuevo ganador del récord: el peso más pesado levantado por un smartphone plegable suspendido con 104 kg, y fue logrado por HONOR International FZCO”.

Reconocido como el plegable más delgado, sumarle también resistencia récord de su bisagra es una característica extra que lo hace aún más interesante en lo que respecta a innovación y desarrollo. Este logro es fruto de años de investigación y desarrollo dedicados a crear un dispositivo que no renuncia a la durabilidad a pesar de su perfil ultradelgado.

La bisagra del Honor Magic V5 ha sido rediseñada por completo con un nuevo sistema de amortiguación. Esta configuración está diseñada para mejorar considerablemente la resistencia de las pantallas exterior e interior a los impactos en caso de caídas. Según su fabricante, el nuevo diseño “soluciona por completo el problema de la resistencia de los teléfonos plegables”.

“Desde el principio, la durabilidad ha sido una de nuestras principales prioridades a la hora de desarrollar este dispositivo, ya que nuestro objetivo es crear nuevas posibilidades para la tecnología plegable – explica Ingmar Wang, presidente de HONOR para Oriente Medio y África -. Queríamos asegurarnos de que HONOR Magic V5 no solo fuera más inteligente y delgado, sino también más resistente y confiable”.

En el corazón de este rendimiento se encuentra la revolucionaria bisagra Super Steel Hinge, una bisagra de acero ultrarresistente, con grado de protección blindaje, diseñada para soportar medio millón de pliegues, al tiempo que mantiene la capacidad de levantar más de 100 kilogramos cuando soporta verticalmente un objeto colgante en condiciones controladas y cuenta con una resistencia a la tracción de 2300 MPa, una mejora excepcional con respecto a las generaciones anteriores.

El mecanismo de la bisagra emplea un diseño compacto fabricado con material de acero súper resistente de alta calidad, lo que representa una innovación pionera en el diseño de smartphones plegables. Este enfoque maximiza la durabilidad y minimiza el volumen, abordando uno de los retos más importantes en el desarrollo de dispositivos plegables.