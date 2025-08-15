Este es el móvil con la mejor cámara según los expertos

A la hora de elegir un teléfono, la primera variable de la mayoría de los consumidores es su precio, pero inmediatamente después, la cámara ocupa un sitio prioritario. Inmediatamente, le siguen el diseño, la batería y la pantalla.

Con esto en mente y, de acuerdo con la última revisión del organismo independiente DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra ocupa el primer puesto en lo que respecta a mejor fotografía en un smartphone con la puntuación general más alta de DXOMARK. El puntaje, 180, es el más alto alcanzado hasta la fecha en fotografía, una puntuación de video de 166 (empatando en el primer lugar) y las capacidades de teleobjetivo mejor calificadas en las pruebas del mencionado organismo.

El sistema de evaluación de DXOMARKrequiere tomar más de 4.000 fotografías y grabar unas 200 horas de vídeos. Los resultados obtenidos se analizan teniendo en cuenta variables como la exposición, color, ruido, la textura, el autofoco y otras. Este es el mismo sistema que se utiliza desde hace más de 15 años y está respaldado por millones de mediciones científicas.

Lo interesante de la evaluación es, también, la comparativa. En el segundo puesto se encuentra el Oppo Find X8 Ultra, luego el Vivo X200 Ultra, en el cuarto lugar tenemos a otro Huawei (Pura 70 Ultra) y recién en la quinta posición tenemos al primer iPhone, el 16 Pro Max. Entre los 20 primeros móviles, de acuerdo con DXOMARK, hay cuatro dispositivos de Huawei, 5 de Oppo, 3 de Apple y solo uno de Xiaomi y de Samsung.

Los primeros lugares en el ranking de cámaras DXOMARK DXOMARK

El Huawei Pura 80 Ultra cuenta con una cámara HDR de 50 MP, una Ultra Gran Angular de 40 MP, una con telefoto de 50 MP y otra similar, pero de 12,5 MP. Mientras que la cámara frontal es de 13 MP. No, la verdad que no parece mucho. Pero limitarse a juzgar una cámara por la resolución es como juzgar nuestra visión por el color de los ojos.

Detrás de una buena cámara, sí, está la resolución. Pero también hay que tener en cuenta la apertura de las lentes, es decir, la cantidad de luz que permite entrar (el Pura 80 Ultra tiene una apertura F1.6, de las mejores del mercado y equiparable con una cámara réflex), también está el software de procesamiento de imágenes, la lente…

El Pura 80 Ultra cuenta también con el sensor más grande del mercado para un telefoto: 1,28 pulgadas. A eso le suma otra “exclusividad”: han conseguido poner, en un solo sensor, dos distancias ópticas: 3,7 y 9,7 aumentos y sin zoom digital.

Finalmente está la IA. Del mismo modo que ya hemos dejado atrás hace tiempo la noción de que un teléfono inteligente sirve para hacer llamadas, la idea de una cámara para hacer fotografías, también está quedando atrás y la llegada de la inteligencia artificial permite identificar objetos, lugares y hasta personas.

Gracias a su colaboración con DeepSeek, el Pura 80 Ultra puede analizar en tiempo real todo lo que le mostramos con la cámara. Y lo que la pantalla nos muestra a nosotros: si la cámara detecta que hay alguien “espiando” nuestro móvil por encima del hombro, nos avisa.

Es interesante el modo en el que las cámaras están dejando de lado una cualidad que pensábamos única y, por ello mismo limitante, para abrirnos los ojos (literalmente, a otras perspectivas.