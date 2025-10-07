Estos son los 14 smartphones más rebajados en el Amazon Prime Day

Hoy ha comenzado uno de los principales eventos de descuentos de Amazon. El segundo Prime Day de 2025 abarca dos días de rebajas en productos seleccionados que pueden adquirirse con, en ocasiones, suculentos descuentos. En tecnología, uno de los productos que más se venden durante estas jornadas son los smartphones y en este artículo te informamos de cuáles son los que han tenido un mayor descuento sobre su PVP, por encima del 25 %. Son los siguientes:

Samsung Galaxy S25 Ultra (-25 %)

Samsung Galaxy S25 Ultra. Amazon.

El Samsung Galaxy S25 Ultra combina potencia, cámara y funciones de inteligencia artificial en un diseño premium con certificación IP68. Incorpora un sistema fotográfico de 200 MP con tecnología avanzada de procesamiento de imagen y herramientas Galaxy AI para mejorar fotos, vídeos y productividad. Su almacenamiento de 256 GB, compatibilidad con Dual SIM y la garantía oficial de 4 años del fabricante en España refuerzan su posición como uno de los smartphones más completos de la gama alta. Su precio queda en 1.119 €.

Redmagic 10 Pro (-25 %)

Redmagic 10 Pro. Amazon.

El REDMAGIC 10 Pro está diseñado para juegos exigentes: monta el Snapdragon 8 Elite, cuenta con pantalla AMOLED de 6,85″ con tasa de refresco de 144 Hz y combina 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento interno. Su cámara principal es de 50 MP, ofrece soporte para Dual SIM, integra un sistema de refrigeración avanzado (metal líquido + ventilador interno) y es un smartphone claramente enfocado al segmento gaming. Precio: 692,55 €.

Xiaomi POCO M7 (-26 %)

Xiaomi POCO M7. Amazon.

Este POCO M7 con 8 GB de RAM y 256 GB combina una batería muy generosa de 7.000 mAh con carga rápida de 33 W (y carga inversa de 18 W), cuenta con un panel FHD+ de 6,9 pulgadas y tasa de refresco de 144 Hz, e integra el procesador Snapdragon 685 junto con una cámara principal de 50 MP. Precio: 139,99 €.

Xiaomi POCO F6 (-28 %)

Xiaomi POCO F6. Amazon.

El POCO F6 de Xiaomi incorpora el potente procesador Snapdragon 8s Gen 3 con sistema de refrigeración LiquidCool 4.0 / IceLoop, que garantiza un rendimiento sostenido incluso en juegos exigentes. Cuenta con una pantalla Flow AMOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz de refresco, protegida por Corning Gorilla Glass Victus. Su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) se complementa con una frontal de 20 MP y una batería con carga rápida de 90 W, capaz de alcanzar el 100 % en unos 35 minutos. Su precio está en 357,25 €.

Samsung Galaxy S25 Edge (-28 %)

Samsung Galaxy S25 Edge. Amazon.

El ultrafino de Samsung viene con 512 GB de almacenamiento y ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Integra el procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12 GB de RAM y sistema de cámara con sensor principal de 200 MP y ultra gran angular de 12 MP. Su batería es de 3.900 mAh con carga por cable de 25 W y también soporta carga inalámbrica Qi2 de hasta 15 W. Precio: 999 €.

Xiaomi Redmi 15 (-28 %)

Xiaomi Redmi 15. Amazon.

El Xiaomi Redmi 15 (versión 6 GB + 128 GB) viene equipado con un procesador Snapdragon 685, pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de hasta 144 Hz y una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 33 W. Incluye una cámara principal de 50 MP, soporte para funciones de IA en fotografía, resistencia al polvo y agua con certificación IP64, y corre con HyperOS 2 basado en Android 15. Queda en 129,99 €.

realme P3 (-33 %)

realme P3. Amazon.

El realme P3 5G (12 GB + 512 GB) incorpora el procesador Snapdragon 6 Gen 4, equipa una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 45 W y monta una pantalla AMOLED de 120 Hz con diseño resistente e integración de sistema de refrigeración AeroSpace. Precio: 234,59 €.

Motorola Moto g15 (-35 %)

Motorola Moto g15. Amazon.

El Motorola Moto g15 ofrece hasta 8 GB de RAM física más 16 GB adicionales mediante RAM Boost, respaldados por un almacenamiento interno de 256 GB expandible vía microSD. Integra una pantalla LCD de 6,72″ con resolución FHD+ (2.400×1.080) y funciona con el procesador MediaTek Helio G81 Extreme. Su batería es de 5.200 mAh con carga por cable de 18 W. Precio Prime Day: 129 €.

Samsung Galaxy A16 4G (-36 %)

Samsung Galaxy A16 4G. Amazon.

El Samsung Galaxy A16 4G con 256 GB monta un chip MediaTek Helio G99 (6 nm), cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas FHD+ y está equipado con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W. Precio: 179 €.

realme GT 7T 5G (-38 %)

realme GT 7T 5G. Amazon.

El realme GT 7T 5G con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento destaca por integrar el procesador Dimensity 8400-Max, pantalla de 6,8 pulgadas 1,5 K / 120 Hz y una batería de 7.000 mAh con carga ultrarrápida de 120 W que permite recuperarse casi por completo en minutos. Precio: 433,29 €.

XPLORA HMD Fusion X1 (-38 %)

XPLORA HMD Fusion X1. Amazon.

El XPLORA HMD Fusion X1 es un smartphone pensado para adolescentes, pero con funciones de seguridad que los padres pueden controlar. Viene con controles parentales integrados para aprobar o bloquear apps, establecer horarios de uso y limitar las llamadas y mensajes a contactos confiables. Incluye seguimiento GPS en tiempo real con alertas de entrada/salida de zonas seguras, además de una cámara trasera de 108 MP, frontal de 50 MP, pantalla de 6,56″, batería de 5.000 mAh y diseño reparable. Precio: 235 €.

realme 14x 5G (-39 %)

realme 14x 5G. Amazon.

El realme 14x 5G (6 GB + 128 GB) incorpora el chip Dimensity 6300, pantalla con modo lectura y tasa de hasta 120 Hz, y cámara principal de 50 MP. Cuenta con resistencia reforzada a golpes (grado militar) para mayor durabilidad. Precio: 122,55 €.

Motorola Moto g05 (-45 %)

Motorola Moto g05. Amazon.

Este gama baja de Motorola monta un procesador MediaTek Helio G81 Extreme acompañado de memoria RAM con sistema Boost que puede alcanzar hasta 12 GB. Su pantalla es de 6,67 pulgadas HD+ con frecuencia de 90 Hz, y su cámara principal es de 50 MP con tecnología Quad Pixel (que mejora el rendimiento en poca luz). Además, integra una batería de 5.200 mAh con carga rápida de 18 W y llega con Android 15 de serie. Precio: 99 €.

Motorola Moto g85 5G (-52 %)

Motorola Moto g85 5G. Amazon.

El Motorola Moto g85 5G llega con pantalla pOLED de 6,67 pulgadas / 120 Hz, impulsado por un procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de configuraciones de 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD. Integra un módulo fotográfico trasero dual con sensor principal de 50 MP y cámara secundaria de 8 MP ultra gran angular, mientras que la cámara frontal alcanza los 32 MP. Su batería es de 5.000 mAh con carga rápida por cable de 30 W, funciona con Android 14 mediante la capa My UX y ofrece resistencia al agua (IP52). Precio: 169 €.