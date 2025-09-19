Estos son los dispositivos de IA que OpenAI planea junto a Jony Ive

Para quien no lo conozca, Jony Ive es un diseñador industrial que fue clave en el éxito de Apple desde finales de los 90 hasta 2019. El británico estuvo al frente del diseño de productos tan emblemáticos como el iMac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch y MacBook Air y su huella en el mercado de consumo es indiscutible. Por eso, cuando el pasado mayo se anunció que OpenAI había adquirido la startup de hardware io Products, cofundada por Ive, en un acuerdo de 6.500 millones de dólares, se dispararon las expectativas sobre lo que podría surgir de esta asociación. Ahora tenemos más información.

Según publica The Information, uno de los dispositivos que OpenAI estudia crear junto al exresponsable de diseño de Apple 'se asemeja a un altavoz inteligente sin pantalla'. Fuentes citadas por el medio aseguran que la compañía ya ha cerrado un contrato con Luxshare y que también ha iniciado contactos con Goertek -dos fabricantes que ensamblan productos de Apple- para asegurarse componentes como módulos de altavoces destinados a su futura gama de dispositivos de inteligencia artificial.

La lista de posibles productos no se limita a ese altavoz. OpenAI también valora desarrollar unas gafas, una grabadora de voz digital y un dispositivo en forma de pin, señalan las fuentes de The Information. Los primeros lanzamientos estarían previstos para finales de 2026 o comienzos de 2027.

El pasado mayo, Sam Altman, CEO de OpenAI, adelantó que la colaboración con Ive alumbraría una 'familia de dispositivos'. El primero de ellos, explicó, tendría un tamaño de bolsillo, sería consciente del contexto y no incluiría pantalla. Esa descripción encaja con los rumores actuales sobre el proyecto, aunque es la primera vez que se habla de un abanico de aparatos más amplio.

En su momento, Altman había señalado que el primer dispositivo de OpenAI no serían unas gafas, pero estas nuevas informaciones apuntan a que sí podrían llegar más adelante. El caso del pin de IA resulta llamativo, ya que Ive nunca mostró interés en los dispositivos corporales e incluso llegó a criticar el Humane AI Pin, lanzado en 2024 pero que terminó siendo un fracaso. También se había planteado la posibilidad de diseñar un dispositivo intraauricular, pero este no aparece en la hoja de ruta filtrada.

De acuerdo con The Information, OpenAI ya está recurriendo a la red de proveedores de Apple en China para dar forma a estos productos. Luxshare es uno de los principales ensambladores de iPhone y AirPods, mientras que Goertek se encarga de fabricar AirPods, HomePods y Apple Watch.

Apple, de hecho, habría cancelado una reunión con equipos de producción y cadena de suministro en China el mes pasado, preocupada por mantener a sus ejecutivos cerca de la sede en Estados Unidos en un momento en que resultaban clave para evitar fugas de talento hacia OpenAI, según el citado medio.

Desde que se anunció la colaboración con la startup de Ive, cada vez más empleados de Apple vinculados al hardware de consumo han dado el salto a OpenAI. Entre ellos destaca Tang Tan, actual director de hardware de la empresa y exjefe de diseño de producto en Apple, que estaría convenciendo a antiguos compañeros asegurando que en OpenAI encontrarán 'menos burocracia y más colaboración', según relató a The Information una persona con conocimiento de su labor de captación.