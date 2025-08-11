Filtrado el precio del MacBook con procesador de iPhone: más barato de lo que esperas

Si alguien quiere comprar un portátil de Apple, verá que en la tienda de la compañía la opción más económica, el MacBook Air de 13 pulgadas, parte de los 1.199 €. Los MacBook son una línea de portátiles que queda fuera del alcance de muchos consumidores, pero eso podría cambiar próximamente con el lanzamiento de un nuevo modelo notablemente más económico.

La noticia la filtró en junio el analista especializado en Apple y en la cadena de suministro de dispositivos electrónicos Ming-Chi Kuo. Y este lunes ha sido DigiTimes el medio que ha avanzado el precio que tendrá el MacBook barato de Apple.

Citando fuentes de la cadena de suministro, DigiTimes asegura que este nuevo MacBook costará entre 599 $ y 699 $. Trasladado a euros, 515 y 600 €. El dispositivo entraría en producción en el tercer trimestre de este año y llegaría al mercado a finales de 2025 o principios de 2026.

¿Cómo llega Apple a un MacBook que vale la mitad que el más barato disponible actualmente? Hay varios cambios relevantes. Por un lado, no utilizaría procesadores de la serie M4 como los MacBook Air y MacBook Pro. En su lugar, montaría un SoC A18 Pro, el mismo que utilizan los iPhone 16 Pro y Pro Max lanzados el pasado otoño. El precio de los iPhone tope de gama de Apple parte de los 1.219 € y 1.469 €, respectivamente.

Utilizar un procesador de smartphone en un ordenador despierta dudas sobre el rendimiento que podrá ofrecer. Un portátil tiene capacidad para albergar chips con más transistores y mayor potencia que los de un iPhone, además de poder refrigerarlos mejor. Lo primero no se aprovechará en este caso, pero lo segundo podría permitir un aumento en las frecuencias de trabajo gracias a una mejor disipación del calor.

En cualquier caso, en pruebas con GeekBench, el A18 Pro se acerca en rendimiento mononúcleo al M4 base, pero queda a gran distancia en multinúcleo. En Antutu 10, otro popular benchmark, la diferencia de rendimiento supera el 50 %.

Las opciones de memoria RAM y almacenamiento no han trascendido, pero sí el tamaño de pantalla, que es el segundo gran cambio. El nuevo MacBook será el portátil más pequeño de Apple, con una diagonal de 12,9 pulgadas, 0,7 menos que el Air de 13,6 que ahora ostenta ese título. No se conocen más detalles sobre la pantalla, aunque Apple podría prescindir de Liquid Retina para reducir costes.

La compañía lanza este producto para impulsar las ventas de sus portátiles. Según el último informe financiero de Apple, estas son sólidas, pero espera que un precio tan competitivo pueda incrementarlas en un 30 o 40 %.