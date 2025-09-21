El gadget del sábado: CUKTECH 15 Ultra, un power bank para sacarle el jugo

Lo segundo que debo destacar del CUKTECH 15 Ultra (diseñado por CUKTECH, una empresa con raíces y vínculos con el ecosistema Xiaomi) es que se estuche de transporte, resistente y bien diseñado, cuenta con un bolsillo específico para el cable: buena atención al detalle. Y, obviamente, lo primero: su peso. Estamos ante un power bank de 593 gramos.

No, no me molesta el peso. Al contrario, confirma que el uso de los materiales, la capacidad de carga, las celdas internas y demás mecanismos, son fiables. De hecho, no confío en aquellas baterías portátiles que pesan menos que un móvil y tienen el doble de capacidad. Bueno, en este caso hablamos de 20.000 mAh, suficiente para cargar, varias veces, un smartphone… dependiendo del modelo, su compatibilidad con sistemas de carga y otros detalles. Pero como mínimo, si tenemos el CUKTECH 15 Ultra al 100%, nos dará dos cargas completas en cualquier smartphone, mínimo.

Importante: se trata de un power bank, una batería externa. No son dispositivos cargadores, no persiguen velocidad extrema, más bien fiabilidad a “largo” plazo. Este tipo de dispositivos buscan dar la mayor cantidad de energía, no la más rápida.

El cable incluido también es de buena calidad y puede cargar el S15 Ultra a su potencia máxima nominal de 140 W. Y si sumamos otro cable que lo cargue, se dispara el modo Bestia: la tendremos llena en 45 minutos (siempre y cuando ambos cargadores sumen 90 W o más). Importante: no hacerlo en un ambiente con temperaturas por encima de los 25º: se calentará muy rápido y reducirá la velocidad. Una ventana abierta basta para “centrarlo”. Por lo demás, ni en la carga, ni en su papel como emisor, se calienta.

Teniendo esto en cuenta, me gustaría que tuviera un puerto más: cuenta con dos USB-C y un USB-A. Esto elevaría mucho sus prestaciones y versatilidad, teniendo en cuenta que cuando nos vamos de viaje tenemos, mínimo, un smartphone y cascos. Ya si subimos el listón lógico, se deberían sumar una tablet o un portátil, un reloj inteligente, puede que un dron o una cámara… Y eso si viajamos solos. Deseo marinero: un único puerto más…

En el apartado de las buenas noticias, la batería externa es apta para vuelos, tiene un diseño discreto y de pie ocupa poco lugar. Y su pantalla es una muy grata sorpresa. No solo cuenta con los niveles de carga, también con la velocidad de cada uno de sus puertos y, lo verdaderamente destacable, es que podemos personalizar para que todos sus puertos de carga , solo se puedan utilizar para cargar otros dispositivos o ambos al mismo tiempo. Y esto no es nada común, aunque no me atrevería a decir único. Sí hay que decir que se ve bien y con colores diferentes para la carga y descarga. Bien pensado todo.

Me gusta que se pueda cargar al 70% en apenas 20 minutos: en un aeropuerto o a la espera de un viaje, es perfecto para volver a la independencia. Como es habitual, la velocidad de carga disminuye significativamente al superar el 80 %.

En cuanto al rendimiento, lo que nos compete, la CUKTECH 15 Ultra puede cargar un portátil sin problema. Eso sí, prácticamente lo dejará vacío. En cuanto a los dispositivos más habituales, tiene pila para rato: en 10 minutos pasamos de 0 a 33% en la mayoría de los móviles y en menos de una hora casi se consigue una carga completa.

Veredicto: Por 90 euros, es una garantía de uso durante mucho tiempo. A destacar: la velocidad en ambos extremos, la pantalla y la personalización.