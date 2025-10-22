Google Skills: la nueva plataforma de formación online de Google con más de 3.000 cursos gratuitos

Si alguna vez te has planteado formarte con cursos online gratuitos y no sabes ni por donde empezar entre la amplia oferta disponible, Google te lo acaba de poner muy fácil. Google Skills es su nueva plataforma de aprendizaje online en la que los usuarios pueden encontrar cursos y otros recursos para desarrollar competencias en inteligencia artificial, además de otras áreas, y obtener certificaciones. La plataforma ofrece un amplio catálogo con más de 3.000 cursos, credenciales y laboratorios prácticos, que antes estaban repartidos entre portales como Grow with Google, Google Cloud, Google DeepMind y Google for Education y ahora tienes disponibles en un único lugar.

Como era de esperar, la inteligencia artificial y la IA generativa son el foco principal de la oferta, pero también incluye formación en análisis de datos, infraestructuras de red, ciberseguridad y productividad, desde niveles básicos hasta avanzados. El gigante de las búsquedas señala que los usuarios han completado más de 26 millones de cursos, laboratorios y credenciales para adquirir habilidades muy demandadas solo durante el último año.

Google Skills. Google.

Al igual que otras aplicaciones de aprendizaje conocidas, Google ha intentado ‘gamificar’ la plataforma integrando rachas de progreso, pausas de racha, insignias de habilidades y opciones para compartir los logros en redes sociales. Los clientes de Google Cloud que usen la plataforma dispondrán además de funciones personalizadas, un panel avanzado de informes, ligas amistosas y clasificaciones internas por empresa.

Elementos de gamificación en el panel de usuario. Alfredo Biurrun.

Cada vez resulta más difícil seguir el ritmo de la tecnología, como demuestran estudios recientes que indican que la vida media de una competencia profesional ha pasado de seis años a solo dos años y medio. Además, Google destaca que aproximadamente el 95 % de los estudiantes afirma tener más probabilidades de completar un curso o formación si incluye elementos de gamificación como rachas, tablas de clasificación o celebraciones.

Por otra parte, Google también ha anunciado el programa Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), destinado a un millón de desarrolladores para que puedan crear, desplegar y gestionar agentes de IA en la nueva plataforma Google Enterprise. Google afirma que utilizará un enfoque basado en cohortes para formar a los desarrolladores con Gemini Enterprise.

Los usuarios pueden registrarse en Google Skills con su cuenta de Google y acceder al catálogo de cursos y laboratorios, además de recibir 35 créditos gratis al mes. Los cursos son gratuitos, pero deberán adquirir una suscripción de pago para acceder a otros recursos, como laboratorios prácticos de todos los niveles y certificados profesionales.