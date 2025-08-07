GPT-5: Todas las novedades y demostraciones que OpenAI ha presentado del nuevo ChatGPT.

OpenAI está desplegando lo que Sam Altman describe como una 'gran actualización' y un ‘paso significativo’ en el camino hacia una AGI o inteligencia artificial general. GPT-5 es el nuevo LLM o modelo de lenguaje grande que potencia al chatbot más popular del mercado, ya con 700 millones de usuarios semanales, según ha afirmado el directivo en la presentación retransmitida a través de YouTube.

OpenAI asegura que con GPT-5, ChatGPT es más inteligente, rápido y menos propenso a alucinar y dar respuestas inadecuadas. Lo esperable en una actualización, pero que no parece un salto particularmente grande hacia esa AGI, aunque sí hace la herramienta más eficaz, como se ha demostrado en los casos de uso presentados.

'GPT-3 se sentía como si estuviera hablando con un estudiante de secundaria. Podías hacerle una pregunta. Quizás obtuvieras una respuesta correcta, quizás algo increíble. Con GPT-4 te sentías como si estuvieras hablando con un estudiante universitario. En GPT-5, por primera vez, realmente te sientes como si estuvieras hablando con un experto con doctorado', ha afirmado Altman en el streaming que ha comenzado a las 19:00 en España y ha terminado una hora y cuarto después.

Los modelos de la familia GPT-5 y quiénes pueden usarlos

GPT-4.5 desaparece de las opciones del selector de modelos de lenguaje, que pueden usar las cuentas de pago, para dejar paso a GPT-5, aunque en el momento de redactar esta información aún no aparece como opción.

No es un único modelo de lenguaje, sino una familia compuesta por cuatro. La diferencia con iteraciones anteriores del chatbot es que no será el usuario quien tenga que seleccionarlos manualmente, sino que el sistema lo hará automáticamente por él. Así se elimina, por ejemplo, la necesidad de elegir entre respuestas más rápidas o más en profundidad, aunque puede forzar lo segundo introduciendo una instrucción como 'piénsalo en profundidad' en el prompt.

Las variantes de GPT-5 son las siguientes:

GPT-5 : Es el modelo principal y más avanzado. Está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, también cuentas gratuitas , pero los únicos que podrán hacer un uso ilimitado serán los de la suscripción Pro . Es la primera vez que el modelo más avanzado de ChatGPT llega a los usuarios gratuitos a la vez que a los de pago.

: Es el modelo principal y más avanzado. Está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, , pero los únicos que podrán hacer un uso ilimitado serán los de la suscripción . Es la primera vez que el modelo más avanzado de ChatGPT llega a los usuarios gratuitos a la vez que a los de pago. GPT-5 Mini : Versión más pequeña, pero que OpenAI asegura es altamente capaz. Los usuarios gratuitos comenzarán con GPT-5 y al alcanzar su límite de uso pasarán a GPT-5 Mini .

: Versión más pequeña, pero que OpenAI asegura es altamente capaz. Los usuarios gratuitos comenzarán con GPT-5 . GPT-5 Pro (extended thinking) : Ofrece un pensamiento extendido para respuestas más detalladas y fiables. Disponible para los suscriptores Pro .

: Ofrece un para respuestas más detalladas y fiables. Disponible para los suscriptores . GPT-5 Nano: Variante disponible a través de la API, 25 veces más asequible que GPT-5. Adecuada para aplicaciones sensibles a la latencia y al coste.

Las novedades de GPT-5

Un aspecto que ha destacado especialmente OpenAI es su capacidad escribiendo código, con varios ejemplos mostrados. 'Este es el mejor modelo del mundo en codificación', ha asegurado Altman.

GPT-5 también sobresale en razonamiento multimodal (MMU), superando a modelos anteriores e 'incluso a la mayoría de los expertos humanos', y ofrece un rendimiento excepcional en razonamiento matemático, afirman.

OpenAI señala además una mejora significativa en fiabilidad y facticidad, reduciendo errores. GPT-5 ha sido entrenado utilizando modelos anteriores (como GPT-3) para crear un 'currículum sintético' de alta calidad que le enseña temas complejos más eficazmente que los datos brutos de la web.

En cuanto a personalización, ahora ChatGPT permite:

Cambiar los colores de los chats , lo que le da una apariencia similar a las apps de mensajería.

, lo que le da una apariencia similar a las apps de mensajería. Modificar la personalidad del chatbot : más comprensivo, profesional/conciso o sarcástico.

: más comprensivo, profesional/conciso o sarcástico. Usar una función de voz mejorada que suena más natural y traduce entre idiomas de forma fluida.

que suena más natural y traduce entre idiomas de forma fluida. Una memoria mejorada que aprende más sobre el usuario con el tiempo, aprovechando la información a largo plazo en sus respuestas.

Próximamente, GPT-5 tendrá acceso a Gmail y Google Calendar para ayudar en la planificación de tareas y horarios, como la creación de listas o la identificación de correos sin respuesta.

Según OpenAI, GPT-5 es el mejor modelo para casos de uso en salud, logrando la mejor puntuación en Healthbench (una evaluación creada con 250 médicos). La compañía ha presentado un caso real en el que ayudó a una paciente a entender un informe de biopsia, tomar decisiones sobre tratamientos y abogar por su propia atención, actuando como un 'compañero de pensamiento'.

Los casos de uso mostrados con GPT-5

OpenAI ha mostrado diversas demos para ilustrar las nuevas capacidades de ChatGPT en codificación, escritura y aprendizaje.