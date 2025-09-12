Tecnología militar
Hermione, el robot militar polaco-francés que promete 20 horas de autonomía en el campo de batalla
El UGV multipropósito de P.H.U. Lechmar y H2X-Defense funciona con hidrógeno y puede destinarse tanto a logística como a reconocimiento o combate
La empresa polaca de defensa P.H.U. Lechmar y la francesa H2X-Defense han dado a conocer un nuevo vehículo terrestre no tripulado (UGV, por sus siglas en inglés), bautizado como Hermione, en la Feria Internacional de la Industria de Defensa (MSPO) que se ha celebrado en la localidad polaca de Kielce, según recoge Defence Blog.
Hermione es un sistema propulsado por hidrógeno, concebido para cubrir una amplia gama de misiones en el campo de batalla. Ha sido presentado como un demostrador tecnológico y responde a la demanda creciente de soluciones de energía limpia en la defensa moderna. Su diseño busca reducir emisiones y, al mismo tiempo, aumentar la autonomía en operaciones.
Se trata de un UGV modular con ruedas y multipropósito, capaz de transportar drones, ofrecer apoyo logístico o llevar a cabo tareas de reconocimiento. Para misiones de combate, puede integrar estaciones de armas de control remoto o sensores avanzados.
En la feria se exhibió en configuración de portador de drones, con una carga de hasta 300 kilogramos, estando previstas otras versiones con capacidad de hasta dos toneladas. El vehículo está diseñado para desenvolverse en entornos difíciles, tiene tracción a las cuatro ruedas y alcanza una velocidad máxima de 24 km/h.
En cuanto a dimensiones, Hermione mide 3,3 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,4 metros de alto (sin contar sistemas montados). Tiene una distancia con el suelo de 300 mm y pesa unos 700 kilogramos en la configuración presentada.
El núcleo del sistema es su propulsión por hidrógeno. Utiliza pilas de combustible almacenadas en cilindros con certificación TPED que alimentan ocho motores eléctricos integrados en las ruedas, cada uno con 8 kW de potencia. Un paquete de baterías de 25 kWh complementa el sistema, lo que permite alcanzar hasta 20 horas de autonomía.
El repostaje es prácticamente inmediato. Según los fabricantes. llenar los tanques de hidrógeno lleva unos tres minutos y también es posible sustituir el cilindro en el campo de batalla, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad.
En un comunicado conjunto, Lechmar y H2X-Defense han señalado que 'el UGV Hermione está destinado a responder al creciente interés por plataformas de bajas emisiones y gran autonomía para operaciones en primera línea, con una arquitectura modular que facilita una rápida adaptación a distintos perfiles de misión'.
