Honor convierte la cámara del Robot Phone en un robot con IA capaz de moverse de forma autónoma

El fabricante chino Honor ha anunciado lo que llama Robot Phone, un smartphone que por ahora es un concepto y del que sabremos más en el próximo Mobile World Congress. El teléfono destaca por incorporar una cámara con un brazo motorizado que se despliega desde dentro del dispositivo, permitiéndole girar y rotar para grabar o tomar fotos en cualquier dirección. También puede hacerlo de forma autónoma, impulsado por inteligencia artificial.

Por ahora, el terminal solo se ha visto en forma de renderizado CGI en un vídeo promocional, sin que haya aparecido todavía ningún prototipo real. A primera vista, parece un smartphone normal, aunque algo grueso. En lugar del logotipo de Honor, muestra la letra alpha, símbolo del Alpha Plan, la visión corporativa de la compañía. La principal pista de que no es un móvil común está en el voluminoso módulo de cámara, dividido en dos partes.

Robot Phone. Honor.

En el vídeo puede verse cómo desde la parte izquierda del módulo se despliega un brazo mecánico con la cámara mientras el robot suelta una risita, y más tarde otros sonidos en plan mascota supercuqui. Según lo que avanza el vídeo, la cámara se mueve por sí misma y está potenciada por lo que Honor llama un 'super cerebro de IA que percibe el mundo alrededor tuyo en un instante', además de contar con la 'super movilidad de un robot'.

Con esta IA y movilidad, el dispositivo tendría capacidad para encuadrar fotos automáticamente, pero también de decirle a quienes posan cuándo sonreír, hacer monerías a la gente con la que se cruza en la calle mientras va en el bolsillo del usuario, calmar a un bebé o mirar con asombro hacia las estrellas.

'Con el Robot Phone, Honor imagina el teléfono del futuro como algo más que una herramienta. Se convierte en un compañero emocional que percibe, se adapta y evoluciona de forma autónoma como un robot, enriqueciendo la vida de sus usuarios con amor, alegría y sabiduría', señala la compañía en una nota de prensa.

El anuncio del Robot Phone fue el que cerró el evento en el que Honor presentó sus dos nuevos buques insignia Magic 8, que se pondrán a la venta en China este mes y llegarán al mercado internacional antes de final de año.