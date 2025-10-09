Huawei presenta sus nuevos FreeBuds 7i: más que cancelación de ruido

En el superpoblado universo de los auriculares inalámbricos, encontrar un modelo que destaque por diseño, tecnología y experiencia de usuario es un reto. Huawei lo ha intentado con los nuevos FreeBuds 7i, y la apuesta es tan ambiciosa como interesante. No son solo unos auriculares con cancelación de ruido; son un ecosistema de sonido personalizado en muchos sentidos.

Lo primero que llama la atención es su estética de curvas suaves y contornos geométricos, una evolución del diseño ya icónico de la serie. Disponibles en Rosa, Blanco y Negro (€99), su ligereza y las cuatro tallas de almohadillas incluidas en la caja no son un detalle menor. El ajuste es cómodo y seguro, ideal para largas sesiones de uso o entrenamientos intensos sin miedo a que se salgan.

Huawei ha equipado a los 7i con su Intelligent Dynamic ANC 4.0. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Cuentan con cancelación adaptativa en tiempo real: esto significa que los auriculares analizan constantemente el ruido exterior (desde el zumbido de un avión hasta las conversaciones en una oficina) y ajustan el nivel de cancelación al instante para ofrecer el mejor equilibrio entre aislamiento y comodidad auditiva.

También incorporan tecnología de rejilla de ventilación ultragrande. Este es un componente físico clave. Ayuda a equilibrar la presión interna, reduciendo esa molesta sensación de "tapón" que pueden causar otros ANC, lo que se traduce en una experiencia más natural.

Pero el verdadero salto cualitativo es el audio inmersivo 3D, una configuración que, más allá de la cancelación, crea un sonido envolvente y tridimensional. A eso hay que sumarle la IMU (Unidad de Medición Inercial). Este es el ingrediente secreto para el sonido 3D. Este sensor detecta los micromovimientos de la cabeza. Al reproducir un contenido, el audio se ajusta para crear la sensación de que los sonidos provienen de puntos fijos en el espacio a tu alrededor (como si los instrumentos estuvieran colocados en una sala), no solo dentro de tu cabeza. Funciona con cualquier contenido y desde cualquier dispositivo, lo que es una ventaja enorme a la hora de compatibilizar la calidad con diferentes sistemas operativos.

En lo que a llamadas respecta, los FreeBuds 7i integran un sistema híbrido. Por un lado, cuentan con un micrófono de conducción ósea y por otro con 3 micrófonos convencionales. Esta combinación, potenciada por algoritmos de IA, filtra el ruido ambiental (hasta 90 dB, el equivalente al tráfico de una calle muy concurrida) y prioriza la voz con una claridad excepcional.

Pero la función más novedosa, y que va de camino a convertirse en una aspiración por otros fabricantes, es el control por gestos de cabeza. Por ejemplo, para responder basta con asentir y negar para rechazar la llamada. Si estamos corriendo o en bicicleta o cocinando, la opción de no depender de las manos es más que bienvenida.

En síntesis, con una autonomía robusta, una carga rápida que resuelve emergencias, excelente cancelación de ruido y configuraciones avanzadas, los FreeBuds 7i no juegan a ser los más baratos, sino a ofrecer una experiencia premium y única en un mercado masificado. La competencia está avisada.