Con el viento a favor después de que su compañía brillara en la E3, el director general de Nintendo Ibérica, Antonio López, aseguró a Efe que la consola Switch tiene mucho camino por recorrer y que, ante la calidad de los juegos que se avecinan, «es el momento» de «explotar» todo su poderío.

«Creo que Nintendo Switch es única y todavía queda mucho por explicar y aprovechar de la potencia de la consola, aunque haya gente que piense que no es así. El hecho de poder jugar donde quieras, cuando quieras y con quien quieras es algo que en el mercado no existe todavía salvo con Switch», argumentó el ejecutivo español.

«Queda mucho por recorrer. Creo que este año que tenemos una lista de juegos para todos los públicos y para todos los gustos es el momento de explotar todas las características que tiene Switch y que la hacen diferente en relación a otras consolas», añadió.

Nintendo ha sido una de las grandes protagonistas de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que ha cerrado este jueves sus puertas en Los Ángeles (EE.UU.) tras tres días de pasión y negocio en torno al ocio digital.

En la antesala de la E3, las compañías ofrecieron presentaciones para desvelar sus bazas para el futuro inmediato y Nintendo, que recurrió una vez más a la retransmisión en línea de un vídeo con Nintendo Direct, triunfó con juegos como la secuela de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Animal Crossing: New Horizons» o «Luigi’s Mansion 3».

«Las sensaciones en esta E3 son muy positivas porque vemos que Nintendo este año está teniendo un gran atractivo sobre todo por la lista que tenemos de juegos. Y también por la muy buena presentación del producto como es el caso de ‘Luigi’s Mansion 3’ o de ‘Pokémon’», aseguró López.

Este responsable de Nintendo se refirió así a las larguísimas filas que se vieron estos días en el puesto del gigante nipón en la E3.

«Nintendo se siente muy cómoda en la E3 porque el consumidor estadounidense es muy afín a Nintendo. Solo hay que ver las colas que se producen y la sensación de que estos usuarios están a tope con Nintendo», afirmó.

López habló también de productos muy esperados como ‘Pokémon Sword’ y ‘Pokémon Shield’ (’Pokémon Espada’ y ‘Pokémon Escudo)

«Tienen tres novedades fundamentales: una nueva región, nuevos Pokémon y el modo Dynamax que lo hace muy atractivo», dijo.

Y aunque salió reforzada con una de las conferencias de la E3 más aplaudidas, Nintendo también tuvo que lidiar con la decepción de algunos fans por el retraso de «Animal Crossing: New Horizons», que no se lanzará hasta 20 de marzo de 2020, o con la desilusión de otros que esperaban noticias de «Bayonetta 3» o «Metroid Prime 4», juegos que no aparecieron en Nintendo Direct.

López argumentó en este sentido que hay que tener en cuenta «lo que el jugador de Nintendo espera. Y siempre espera lo máximo de Nintendo. Y, por eso mismo, Nintendo a veces tiene que buscar el momento adecuado, porque no siempre puede darlo todo. Prefiere esperar en lugar de dar un producto de una calidad inferior», opinó.

«En el caso de Animal Crossing, Zelda o Mario eso sería inaceptable para Nintendo (...). Desde Satoru Iwata (presidente de la compañía de 2002 a 2015), o desde antes de él, la posición de Nintendo es que si un producto no cumple con la calidad necesaria, ese producto no sale», aseguró.

Por último, López habló sobre cómo podrían afectar a la industria y al negocio de Nintendo algunas tendencias o lanzamientos que se asoman en el futuro del sector, como las nuevas consolas (Project Scarlett de Microsoft y la heredera de PlayStation 4 de Sony), el «streaming» aplicado a los videojuegos o las plataformas en la nube.

«Esto es una opinión mía muy personal, pero creo que cualquier cambio de paradigma presenta muchos retos. Nintendo siempre ha tenido una forma única de aproximarse a los cambios de paradigma y lo hemos visto en otras generaciones de consolas. Lo que hará Nintendo en el futuro es algo que todavía tenemos que ver», finalizó. EFE