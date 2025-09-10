Larry Ellison, cofundador de Oracle, desbanca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Hoy ha sido un buen día para Oracle. El valor de sus acciones se ha disparado en las primeras horas de este miércoles, tanto que el valor de las que posee Larry Ellison, cofundador de la empresa, han aumentado hasta convertirle, en estos momentos, en el hombre más rico del mundo. Ellison desbanca así de esta posición al controvertido Elon Musk que la ha ocupado durante años.

Ellison posee un 41% de las acciones de la compañía, una participación que hoy tiene un valor de 393.000 millones de dólares. Esto le ha situado por delante de la fortuna de Musk, estimada en 384.000 millones. Las acciones han visto aumentar su valor después de que la compañía presentara unos resultados financieros mejores de los esperados.

Noticia en desarrollo.