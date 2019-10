Las PYMES en el punto de mira

Según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en 2018 hubo más de 38.000 incidentes de ciberseguridad en España, un 43% más que en 2017. Los datos oficiales dicen que el coste medio de un ataque cibernético a una pyme puede llegar a superar los 100.000 €, siendo un 36% mayor que en 2017.

Ya no se trata de hackers que acceden a los sistemas de información desde su casa bien para probar su valía o bien para sustraer información. Estamos ante un conjunto de grupos y mafias que ofrecen servicios “crime as a services” para promover y efectuar ciberataques. Incluso hay países que han encontrado una nueva fuente de ingresos con el cibercrimen.

Hay que asegurar nuestros sistemas de información contra cualquier tipo de amenaza o ataque. Las grandes empresas tienen los recursos necesarios para realizar inversiones en ciberseguridad, desde infraestructuras a recursos humanos dedicados, en cambio las PYMES no lo tienen tan fácil ya que sus cuentas no están tan saneadas. Además, en el entorno de la pequeña y mediana empresa, la ciberseguridad no se ve como algo necesario o estratégico, hasta que llega el ataque, y en este entorno puede llegar a ser muy grave, puede paralizar la compañía o aún peor, puedes perder información necesaria para el funcionamiento del negocio.

Ante este panorama, la solución para las PYMES viene de la mano de las alianzas con empresas que cuenten con los recursos, el conocimiento y la experiencia necesaria para asumir el reto de la defensa de sus sistemas de información, empresas que se convierten en socios tecnológicos y que deben asumir este reto, permitiendo a las PYMES dedicarse a su negocio, a su valor.

