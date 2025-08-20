Llega el primer televisor OLED inalámbrico del mundo

Las pantallas OLED están entre las más eficientes en términos energéticos, son las más flexibles y se encuentran entre las que mejor reproducen los colores. Y ahora se pueden jactar de funcionar de modo inalámbrico.

LG ha presentado su pantalla OLED EVO M5, el primer televisor OLED inalámbrico del mundo. Esto es posible gracias al Zero Connect Box3, un módulo que centraliza todas las conexiones externas, permitiendo que dispositivos como consolas de videojuegos, barras de sonido o incluso ordenadores se conecten directamente a esta unidad en lugar del televisor. De este modo, no solo se simplifica la instalación y organización de cables, sino que también se logra una experiencia más limpia y estética en el espacio.

La Zero Connect Box transmite audio y vídeo de forma inalámbrica manteniendo la calidad de imagen. El resultado es un contenido ultrafluido con un retardo mínimo de entrada incluso en 4K a 144 Hz4, un rendimiento comparable al que proporciona la conexión por cable.

También cuenta con tecnologías como Dolby Vision, Dolby Atmos y el modo Filmmaker. A esto le suma que se ha mejorado la profundidad, el detalle y el sonido envolvente 11.1.2 con AI Sound Pro mediante el procesador de inteligencia artificial α11 AI Processor Gen2, preparado para incorporar las novedades de la IA, y maximizando la calidad de imagen y sonido, al trabajar en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de sus funciones inteligentes.

Además, la tecnología mejorada Brightness Booster Ultimate triplica el brillo del panel respecto a los modelos OLED convencionales. El LG OLED M5 ha recibido múltiples certificaciones de calidad, como “Negro Perfecto” y “Color Perfecto” por parte de UL Solutions, así como la validación de Intertek por su fidelidad y volumen de color del 100%. También ha sido reconocido con la calificación “Perfecta” por TÜV Rheinland por mantener la claridad visual incluso en ambientes con mucha luz. El modelo también dispone de webOS 25, el sistema operativo más avanzado para Smart TVs con actualizaciones garantizadas durante cinco años.

El último sistema operativo de la marca ofrece una experiencia más intuitiva y personalizada gracias a sus avanzadas funciones de inteligencia artificial. Entre sus características destacan la posibilidad de crear hasta diez perfiles de usuario con reconocimiento de voz, control del hogar mediante ThinQ, Alexa, Apple HomeKit y Matter, recomendaciones de contenido y opciones de configuración de imagen y sonido tanto automáticas como manuales.

También dispone del asistente virtual ChatBot y el mando Magic Remote con puntero inalámbrico, una herramienta fácil de usar para navegar por la interfaz. En lo que respecta a videojuegos, es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, lo que garantiza partidas sin interrupciones, incluso en escenas de acción rápidas: su tiempo de respuesta es inferior a 0,1 ms. y una calidad de imagen precisa y nítida. El EVO M5 está disponible en tres tamaños, 97, 83 y 65 pulgadas a partir de 3.999€.