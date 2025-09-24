Logitech lanza un teclado que nunca tendrás que cargar: se alimenta con cualquier luz, incluso la de una bombilla.

Un teclado que no tenga ninguna complicación de uso es un sueño para muchos consumidores. Que no requiera cables ni pilas ni conexiones físicas; nada y que simplemente funcione sin que haya que practicarle ningún tipo de mantenimiento como cargar la batería. A estos usuarios, a los que ha tenido abandonados durante más de una década, se dirige el fabricante Logitech con su nuevo teclado Signature Slim Solar+ K980.

El K980 sigue la estela de modelos como el K760 (2012) y el K750 (2010). Es el primer teclado solar del fabricante desde entonces, pero con la capacidad de alimentarse no solo del sol, sino de cualquier fuente de luz siempre y cuando supere los 200 lux de iluminación. Esto es lo que ofrece una bombilla LED de 5–8 W alumbrando la superficie de una mesa de escritorio típica.

K980. Logitech.

'Hasta la necesidad de pensar en la carga puede ser una distracción, así que diseñamos Signature Slim Solar+ para eliminar eso por completo. Se mantiene encendido con la luz -cualquier luz- liberando tu escritorio de cables y eliminando la necesidad de cargarlo físicamente, al tiempo que aporta elegancia y comodidad a tu espacio de trabajo. Es una preocupación menos en un día laboral ajetreado', ha señalado Art O'Gnimh, director general del Core Products Group de Logitech.

Este teclado de tamaño completo recuerda en su diseño a otro popular modelo de la marca, el Logitech MX Keys. El K980 no cuenta con elementos como retroiluminación, ruedas o interruptores mecánicos, ni siquiera conector USB, sino que se centra en ser un teclado 'sin interrupciones de carga y sin complicaciones de configuración'.

K980. Logitech.

Según Logitech, la batería interna del K980 dura hasta cuatro meses en completa oscuridad. Además, la compañía le da una vida útil de 10 años y asegura que los usuarios podrán reemplazarla fácilmente desenroscando la tapa trasera. El cuerpo del teclado, por su parte, está fabricado con un 70% de plástico reciclado de posconsumo certificado.

El teclado se conecta a otros dispositivos mediante Bluetooth o con el receptor Logitech Bolt USB, en caso de que el PC no tenga Bluetooth. Este se vende por separado.

K980. Logitech.

La app Logi Options+, al igual que en otros teclados del fabricante, permite personalizar las teclas de función (F), la tecla de acción y la de lanzamiento de IA. También cuenta con botones dedicados para silenciar el micro, activar o desactivar la cámara y cambiar de dispositivo con el que se está usando. El K980 puede conectarse simultáneamente a tres.

De momento, el lanzamiento es para el mercado estadounidense, con un precio de 99,99 dólares. Cuenta con versión multisistema operativo, solo para macOS y Business, esta última diez dólares más cara.