La nueva app de Google para Windows unifica las búsquedas en tu PC y en la web.

Al contrario que los usuarios de Android e iOS, que cuentan con una app de Google dedicada, los de Windows interactúan con el Buscador a través del navegador, pero eso cambiará pronto. Google está probando una nueva app de búsqueda para el sistema operativo de Microsoft, al estilo de Spotlight en macOS, que permitirá a los usuarios encontrar información en la web, en archivos de Google Drive, en aplicaciones instaladas y en archivos guardados en el PC.

La app está disponible en Search Labs para cuentas personales de Google en estados Unidos, no calificando las de Google Workspace. Tras la instalación, hay que iniciar sesión con la cuenta de Google y una vez se ha completado y aceptados los permisos, se muestra un mensaje para autorizar a la app de Google a acceder tanto a los archivos de Google Drive en la nube como a los almacenados localmente en el PC.

En el escritorio se gana una barra de búsqueda que puedes mover y redimensionar a tu gusto. También minimizarla y ponerla en primer plano con la combinación de teclas Alt + Espacio.

Al igual que con el Buscador de Google en el navegador, puedes alternar entre todos los resultados, el Modo IA, Imágenes, Compras, Vídeos y demás, también elegir entre el modo oscuro y el claro.

Es como Spotlight en Mac, lanzado en 2005, que te ayuda a buscar en tus archivos, aplicaciones y la web. Windows cuenta desde Vista (2007) con una función integrada similar, pero en este caso depende del buscador Bing para los resultados de la web.

La app de Google también incluye Google Lens. Con esta función, basta con seleccionar cualquier elemento que aparezca en la pantalla del ordenador para buscar información relacionada. Lens también facilita traducir al instante contenido en otros idiomas que estés viendo.

La aplicación también te da la opción de habilitar o deshabilitar el Modo IA, así como cambiar el acceso directo utilizado para abrir la aplicación seleccionando tu foto de perfil y haciendo clic en Configuraciones.

Vinay Mahagaokar, gerente de productos del equipo de Google Search, ha señalado en el blog de Google que 'ahora puedes buscar sin cambiar de ventana ni interrumpir tu flujo de trabajo. Tanto si estás escribiendo en un documento como si estás en medio de un juego, solo tienes que pulsar Alt + Espacio para buscar al instante información en los archivos de tu ordenador, en las apps instaladas, en los archivos de Google Drive y, por supuesto, en la web.'