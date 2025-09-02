Nuevo iPhone 17: lo que sabemos sobre el próximo teléfono de Apple

Como siempre ocurre a principios de septiembre, a la espera de la llegada de los nuevos iPhone, las especulaciones sobre lo que traerá el nuevo modelo, se disparan. Y esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el futuro muy próximo, ya que el evento será el próximo martes, por la noche.

De acuerdo con todos los rumores, se esperan cuatro modelos en total para 2025: el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el nuevo iPhone 17 Air, lo que significa que no habrá un modelo Plus.

Como su nombre indica, el iPhone 17 Air será más delgado, no reemplazará directamente al iPhone 17 Plus, sino que debutará como una nueva opción en la línea. Los rumores sugieren que tendrá un grosor similar al iPad Pro 13”: unos 5,3 mm, casi 3 mm menos que el iPhone 16.

Dado que el iPhone 17 Pro y el Pro Max tendrán pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, al igual que los modelos 16 Pro actuales, el iPhone 17 Air se situará justo en el medio de estos dos dispositivos en cuanto a tamaño de pantalla.

Sobre los materiales, se habla de que Apple podría sustituir el titanio por aluminio, y parte del marco de cristal podría ser de aluminio para una mayor durabilidad. Del mismo modo, el iPhone 17 Pro tendrá un exterior mitad cristal y mitad aluminio, manteniendo la carga MagSafe.

Esta actualización podría venir acompañada de un cambio en el diseño de la cámara, ya que Apple podría optar por un diseño horizontal en lugar de la tradicional forma cuadrada.

Sobre las cámaras, una de las particularidades más esperadas del iPhone, se habla de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una lente de seis elementos, mientras que el iPhone 17 Pro Max podría incluir un teleobjetivo mejorado de 48 megapíxeles, lo que representaría una mejora con respecto al sensor actual de 12 megapíxeles. Se espera que el iPhone 17 tenga las mismas cámaras gran angular y ultra gran angular que modelos pasados, mientras que el iPhone 17 Air incorporará una cámara trasera de un solo objetivo de 48 megapíxeles.

Cerebro: los modelos estándar de iPhone 17 y iPhone 17 Pro seguirían utilizando chips de Qualcomm. Es decir, no incorporarán los chips de 2 nanómetros de próxima generación de TSMC, sino la tecnología del chip A19, probablemente basada en un proceso mejorado de 3 nanómetros. Esto hará que el iPhone 17 se parezca mucho al iPhone 16 actual, y la mayoría de los rumores se centran en los modelos iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro.

La memoria pasará de los 8 GB a los 12 GB en la gama alta, solo el iPhone 17 se quedará en los 8 GB. Pero una de las grandes noticias tiene que ver con el interior: Apple eliminará la ranura física para la tarjeta SIM en los iPhones que se vendan en otros países.

Finalmente, los próximos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max tendrían baterías más fáciles de extraer, adoptando la misma tecnología que Apple introdujo en los iPhone 16 y 16 Plus. Eso sí, el exterior llegaría con nuevos colores: verde y morado, junto a los ya clásicos negro, blanco, gris acero y azul claro.