El nuevo iPhone económico de Apple pondrá fin a la era del notch.

Apple lanzó el iPhone 16e a principios de 2025 como una alternativa más barata a sus teléfonos de gama alta, con algunas concesiones para ajustar el precio, aunque no en exceso, pasando de los 859 € actuales del primero, que salió desde 959 € el año pasado, a 709 €. Entre los recortes que hace el iPhone 16e para ajustar el precio se encuentran una única cámara trasera, una GPU menos potente y el uso del tradicional notch o muesca frente a la Isla Dinámica de los modelos superiores. Ahora sabemos un poco más de cómo será el iPhone 17e y qué cambios hay gracias a los renderizados que ha publicado el medio chino Fast Technology.

Las imágenes muestran un diseño que lo acerca aún más a su hermano mayor que en la generación anterior, destacando la ausencia de notch, lo que hace del iPhone 16e el último teléfono de Apple en usarlo. Como el resto de los iPhone 17, el 17e tendrá Isla Dinámica, lo que hará que toda la gama tenga un aspecto unificado, con sus principales diferencias limitadas al número de sensores de cámara y a las opciones de hardware.

Renderizado filtrado del iPhone 17e. Fast Technology.

También mantiene la diagonal de pantalla de su predecesor, 6,1 pulgadas, algo menor que la del iPhone 17, de 6,3, y una tasa de refresco de 60 hercios.

En general, el iPhone 17e se verá muy similar al iPhone 17, pero sin el módulo vertical de cámaras en la parte trasera, dado que solo albergará una. Según el analista Jeff Pu, podría llegar con una cámara frontal para selfies de 18 MP compatible con Center Stage.

Renderizado filtrado del iPhone 17e. Fast technology.

Además, se rumorea que el teléfono incorporará el chip Apple A19 con menos núcleos de GPU, siguiendo el mismo enfoque que en la generación anterior, donde el iPhone 16e mantenía la misma CPU y velocidad que el 16, pero con solo 4 núcleos en la GPU en lugar de 5.

Apple también podría emplear aquí su propio chip inalámbrico N1 y el módem C1. Del iPhone 17e se espera que ofrezca un hardware y un diseño actualizados que difieran muy poco del iPhone 17 base. También que mantenga el mismo precio de salida que su predecesor, aunque esto es más difícil en el contexto actual, en el que el precio de la memoria se ha disparado en los últimos meses.

En cualquier caso, el nuevo iPhone económico de Apple formará parte de una tríada de productos de entrada que la compañía prevé lanzar en los primeros meses de 2026, junto con un MacBook con chip de iPhone y un iPad base renovado.