Ocho estrategias de marketing para convertirse en influencer

Según el informe Digital 2019 realizado por Hootsuite y We Are Social, el 60% de los españoles usan las redes sociales. Es más, pasan en ellas aproximadamente 1 hora y 39 minutos al día, un tiempo muy valioso que bien aprovechado puede ser determinante.

Ya seas una empresa que quiere aumentar sus seguidores, o un usuario particular, que quiere llegar a esa tan deseada y nueva profesión de influencer, no debes desperdiciar esos 99 minutos al día para llegar a tu audiencia deseada y permitirte un mayor alcance al mundo digital. Pero, ¿cómo conseguir ese doble clic, like, me gusta, retweet o repost nada accidenta par los usuarios? Hootsuite, plataforma líder en gestión en redes sociales, te deja aquí algunas estrategias de marketing digital para triunfar en las redes sociales:

1. Nuevos formatos: ya se sabe que los vídeos y las imágenes consiguen más interacción, y los Stories están conquistando a los usuarios de las redes sociales. Ahora es el momento de ir más allá y utilizar otros formatos como los Videos 360º, Live photos, realidad virtual y el IGTV. Utilizar estos nuevos formatos digitales hará que las publicaciones lleguen a más usuarios y estos interactúen con ellas.

2. Herramienta de audiencias similares: estos instrumentos tienen como objetivo analizar las características de tu público objetivo para encontrar nuevos contactos similares y mejorar el rendimientos de los anuncios.

3. Pruebas A/B para seleccionar contenido: son herramientas de investigación muy valiosas para probar variaciones en contenidos publicitarios y determinar el más acertado para el público objetivo de cada diferente red social.

4. Medición: es necesario realizar una medición de la estrategia mensualmente para saber si se han conseguido los objetivos perseguidos y observar las variaciones. Esto te permitirá saber que ha mejorado, que no y dónde se debe concentrar el presupuesto de promoción o los nuevos objetivos. Entre algunas de estas herramientas de medición se encuentran, por ejemplo, Pixel de Facebook o Hootsuite Analytics, aunque hay muchas más.

5. Creatividad y actualización: las redes sociales juegan, más que nunca, con la última hora y la actualidad. Es necesario disponer de un lector de RSS, herramienta que te permiten observar lo más comentado o lo que más está funcionando.

6. Cross promotion: no se debe publicar el mismo contenido en todas las redes sociales, hay que adaptar el mensaje para captar la atención de los usuarios específicos de cada plataforma y así conseguir el mayor número de interacciones.

7. Optimización de contenido: para aumentar el alcance es importante utilizar las mejores prácticas de cada plataforma y especificar así, lo más posible, el contenido. Un ejemplo son los hashtags, palabras claves cliqueables.

8. Crear comunidad: construir una comunidad de embajadores permitirá fortalecer la estrategia de marketing para la distribución orgánica del contenido, así cada vez que se publique un nuevo vídeo, foto o cualquier otro tipo de contenido será compartido de manera orgánica con círculos sociales. Para crear una comunidad de embajadores se tendrá que ofrecer un valor más grande a esta comunidad que al resto de los seguidores. Una forma de mostrar este valor podría ser enviándoles regalos pequeños, mencionarlos en las publicaciones o incluso un mensaje directo y personal puede tener mucho valor.