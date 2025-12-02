OpenAI activa el 'código rojo': estos son los cambios que hará en ChatGPT para que Google no la alcance

Tres años después del lanzamiento de ChatGPT, abrir un nuevo mercado y adelantarse a toda la competencia, el statu quo de OpenAI en la IA está amenazado. Lo suficiente como para que Sam Altman haya declarado un 'código rojo', de forma muy similar a cómo lo hizo Google a comienzos de 2023 ante el éxito fulgurante del chatbot.

Según informan The Wall Street Journal y The Conversation, el CEO de OpenAI ha instado a los trabajadores de la empresa a centrarse en mejorar ChatGPT, un indicio de que la ventaja que tiene está disminuyendo frente a competidores como Anthropic y, sobre todo, Google.

Cambios en la hoja de ruta de ChatGPT

En el memorando interno referido por los medios, Altman señala cambios en la planificación prevista hasta ahora para evitar que ChatGPT pierda la delantera. Así, la compañía retrasará iniciativas como los anuncios, los agentes para compras y salud y un asistente personal llamado Pulse para centrarse en mejorar ChatGPT.

En concreto, Altman espera que ChatGPT logre una mayor velocidad y fiabilidad, una mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas. Según el memorando, habrá una reunión diaria entre quienes están encargados de mejorar el chatbot y se anima a realizar traslados temporales de personal entre equipos para acelerar el desarrollo.

El segundo 'código rojo' en la era de la IA

La situación y la expresión escogida para retratarla recuerdan a lo que sucedió hace dos años y medio con Google, cuando sus movimientos empresariales en torno a la IA parecían los de un pollo sin cabeza. Entonces, el CEO Sundar Pichai también declaró un 'código rojo' para ponerse las pilas y no quedarse más atrás en la carrera de la IA.

Microsoft ya se había asociado con la estrella emergente para potenciar sus productos con IA, comenzando por el buscador Bing, y Satya Nadella, CEO de la compañía, decía sobre Google que 'quiero que la gente sepa que fuimos nosotros los que le hicimos bailar'. Y lo hicieron, pero no con el resultado esperado a la larga.

Google trajo de nuevo a primera línea a uno de sus cofundadores, Sergey Brin, para dirigir la estrategia de IA. Al principio hubo tropezones, como aquel Bard que precedió a Gemini o su capacidad de generación de imágenes que producía auténticos esperpentos conceptuales sin pedírselos, como nazis de la Segunda Guerra Mundial de piel negra, y fue retirada. Durante 2023 y 2024, la compañía no dejaba de parecer atrás con su tecnología, pero en 2025 las cosas son diferentes.

Primero con Gemini 2 y después 2.5, el chatbot comenzó a ganarse un mejor lugar entre las preferencias de los usuarios y cada nuevo lanzamiento solidifica su reputación. Nano-Banana Pro es uno de los mejores modelos de generación de imágenes, al igual que Veo en generación de vídeo y el reciente Gemini 3 se ha puesto a la cabeza de muchas pruebas de rendimiento de IA.

El entusiasmo en torno a ChatGPT, en cambio, se atemperó tras el lanzamiento en verano de GPT-5.0 y GPT-5.1 tampoco ha hecho gran cosa por animarlo, aunque sigue siendo la app de IA líder.

¿Peligra la posición de ChatGPT?

En octubre, OpenAI dijo que ChatGPT contaba con 800 millones de usuarios activos a la semana, lo que es una importante mejora frente a los 700 millones que había reportado en septiembre. Cabe señalar que ChatGPT es la app que ha tenido un crecimiento más rápido hasta ahora, por delante de TikTok o cualquier otra.

Parece una posición inmejorable, pero no lo es tanto si tu competidor es Google y tiene una cartera de productos y servicios con un alcance gigantesco en los que integrar su IA. También en octubre y durante la presentación de resultados del tercer trimestre de este año, el mejor que ha tenido hasta ahora, Pichai dijo que la app de Gemini contaba con más de 650 millones de usuarios mensuales y había superado de largo los previstos para todo 2025, 500 millones.

Al ser métricas diferentes, no se puede hacer una comparación directa, pero en productos de consumo digital es habitual que los usuarios mensuales estén en torno a 1,2–2 veces los semanales, lo que situaría a ChatGPT en una horquilla entre 1.000 y 1.600 millones de usuarios mensuales de ser este el caso.

Pero a la cifra de Google habría que sumar algo que la compañía no ha precisado y es todos los que usan Gemini a través del Buscador, Gmail, el asistente de Android, YouTube y otras aplicaciones del ecosistema de la compañía. Con lo que OpenAI tiene motivos más que fundados para 'ponerse a bailar' al son de Google.