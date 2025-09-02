Oppo presenta su serie Reno 14, con una apuesta clara por la fotografía

La noticia: Oppo ha presentado su nueva serie Reno14, compuesta por los modelos Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. Su carta de presentación es directa. La versión Reno14 cuenta con pantalla plana AMOLED de 6,59 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz, marcos ultradelgados y es compatible con las funciones exclusivas de Oppo Splash Touch y Glove Mode, que permiten que la pantalla siga funcionando con las manos mojadas, grasientas o con guantes.

El cerebro es un MediaTek Dimensity 8350, (un rendimiento multinúcleo un 20% superior y reduce el consumo energético de la CPU en un 30% en comparación con la generación anterior). Por su parte, los Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G cuentan con una pantalla imperceptiblemente más pequeña (6,57 pulgadas) y la misma tasa de refresco. Su cerebro es un Snapdragon 6 Gen 1.

Los tres modelos incorporan una batería de 6000 mAh que garantiza (en palabras del fabricante) hasta 2 días de uso típico y carga rápida 80W SUPERVOOC. La velocidad más rápida de carga alcanza el 100% en solo 48 minutos.

En el apartado fotográfico, Reno14 5G destaca por su nuevo sistema de triple cámara, compuesto por un sensor principal Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8MP y una lente periscópica telefoto de 50MP con zoom óptico 3.5x. Además, los selfies están a cargo de una cámara frontal de 50MP con autoenfoque.

El Oppo Reno14 5G, por su parte, está equipado con un sistema de triple flash. La cámara principal y la ultra angular utilizan unidades de doble flash para una excelente iluminación a corta distancia. Así, inmortalizar momentos en entornos oscuros como los planes nocturnos o los conciertos no serán un impedimento.

La tercera unidad es un flash de enfoque dedicado a la cámara teleobjetivo, el primero de su tipo en la industria. Este avanzado sistema de flash ofrece un nivel de brillo líder en el sector, hasta 10 veces más brillante que la generación anterior, garantizando una iluminación eficaz del sujeto incluso al hacer zoom .

Por su parte, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G incorporan una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 8MP y una macro de 2MP para primeros planos, junto a una cámara frontal de 32MP.

Esto es lo referente a las especificaciones: un gama media alta que quiere competir de tú a tú con los más reconocidos. Pero ello no basta y por eso apuesta en dos apartados diferenciadores: fotografía y diseño.

En el primero de ellos Oppo trae mejoras en el hardware de la cámara y en la fotografía con IA, la reconocida función Livephoto (captura un vídeo tres segundos antes que tomemos la foto) ha evolucionado a Livephoto Pro, ofreciendo Livephotos en alta definición con resolución 2K.

A eso le suma, o mejor dicho, le resta las barreras previas al permitir compartir archivos entre diferentes sistemas operativos, mediante la función O+Connect. Oppo ha entrenado con datos de fotografía profesional la función AI Recompose, que ajusta automáticamente las proporciones, recorta y corrige las imágenes, solucionando distorsiones y aplicando diferentes filtros.

Pero hay más. AI Perfect Shot permite corregir expresiones no deseadas, ojos cerrados o cabellos que cubren el rostro, escaneando las fotos en busca de una imagen de referencia y generando distintas expresiones para facilitar su sustitución.

Función AI Perfect Shot Oppo Oppo

Estas funciones se suman a las ya existentes de edición con IA, como AI Eraser 2.0 que elimina fácilmente personas u objetos no deseados de las fotos con un solo toque, AI Reflection Remover, que detecta y elimina reflejos en cristales, AI Clarity Enhancer, que utiliza IA para mejorar los detalles tras recortar una imagen y AI Unblur, que aporta nitidez a las fotos borrosas.

Otra de las funciones innovadoras del Reno14 es AI Translate, que permite traducción en tiempo real, facilita conversaciones bilingües en pantalla dividida y ofrece interpretación simultánea de clases y videos en otros idiomas. Todo esto tiene que ver con la apuesta diferenciadora de Oppo en fotografía.

El segundo elemento por el que ha apostado Oppo, el diseño, tiene que ver con sus colores. El Reno14 5G está disponible en Opal White y Luminous Green. Los modelos Reno14 F y Reno14 FS 5G llevan el ver y también uno bautizado Opal Blue.

Pero no se trata de simples colores, sino de tonos con un brillo propio (iridiscente sería el nombre correcto) que ha sido posible gracias al proceso propio Iridiscent Glow, una técnica compleja que combina doce procesos de recubrimiento refinados. A través de cinco capas de fabricación de alta precisión, se graban texturas ópticas ultrafinas a nivel microscópico, logrando así unas impresionantes refracciones de luz fluidas que le dan a la cubierta trasera su característico acabado brillante. El esfuerzo se nota.

Finalmente los precios. El Reno14 5G está disponible con 12GB + 256€ por 599€, el Reno14 FS, con la misma configuración, llega a los 449€ y el Reno14 F 5G (8GB + 256GB) por 399€.