La IA se ha vuelto una realidad en nuestras vidas. Ya sea para clases, vida personal, rutinas o trabajo es poca la gente que todavía no ha hecho uso de esta.

Sin embargo, recurrir a la IA se ha vuelto un problema en más de un ámbito, especialmente en el académico.

Esto no es algo nuevo. Muchos estudiantes afirman haber utilizado o consultado asistentes virtuales para al menos una tarea de clase.

Una clase "automatizada"

Mientras que las herramientas antiplagio más antiguas detectaban fácilmente el copiado y pegado de Wikipedia, son prácticamente indetectables para los textos generados por ChatGPT o correctores ortográficos inteligentes como Grammarly.

Sin embargo, los docentes no se han quedado atrás. Ante el incremento de trabajos entregados utilizando Chat GPT, este profesor ha optado por insertar bloques de texto en las instrucciones, invisibles a simple vista, pero legibles por la IA cuando el estudiante entregaba la tarea completa.

Estos mensajes añadían una directiva superflua, pidiendo, por ejemplo, adoptar una "lectura marxista" del libro en estudio, un enfoque deliberadamente irrelevante para la obra analizada.

Según informa el HuffPost, la prueba se realizó durante una tarea de primer año sobre la Rebelión de Gabriel, un libro que relata un intento de levantamiento de esclavos en 1800.

De los 122 trabajos presentados, 33 mencionaron sistemáticamente la perspectiva marxista, lo que activó la alarma. Tras un llamado a la honestidad a toda la clase, 14 estudiantes más admitieron haber usado IA, llegando a alcanzar casi el 39% de los trabajos involucrados.

A raíz de esto se dieron algunas protestas, y varios estudiantes afirmaron haber sido atacados por un "estilo de escritura excesivamente correcto ".

No obstante, ninguno de ellos pudo explicar con precisión qué es el marxismo ni por qué este marco analítico aparecía en sus textos.

De acuerdo con el testimonio del profesor, el generador incluso había solicitado confirmación sobre la integración de este enfoque, y algunos estudiantes lo aprobaron "porque parecía serio".

Una laguna en el sistema

Este experimento ha tenido un efecto culminante en un debate ya de por sí intenso sobre el papel de la IA en la educación superior.

La Asociación Histórica Americana recomienda ahora capacitar a los estudiantes en el análisis crítico de ensayos generados por máquinas en lugar de intentar bloquear su uso.

Este enfoque está siendo cuestionado por el profesorado ya que ¿cómo se puede evaluar un texto producido por IA cuando se carece de la formación disciplinaria necesaria para comprenderlo?

Falta de consenso

A menudo la ausencia de un marco uniforme exacerba la inquietud ya que cada institución adopta sus propias reglas, a veces contradictorias, obligando a estudiantes y profesores a navegar a ciegas.

De hecho, muchos estudiantes afirman no ser conscientes de estar haciendo trampa, ya que perciben la IA como una simple ayuda para escribir en lugar de un sustituto del trabajo independiente.

Un enfoque pedagógico

Ante la situación, el profesor les asignó un nuevo ensayo crítico sobre IA escrito por un profesor de filosofía, acompañado de…una nueva trampa.

De los 47 estudiantes inicialmente involucrados, 36 entregaron la segunda tarea, 12 abandonaron gradualmente el curso y solo uno recurrió a la escritura automatizada.

En ellos, muchos alumnos expresaron su temor a "no escribir lo suficientemente bien sin IA", una confesión que subraya tanto la inseguridad académica como el creciente atractivo y peligro de las herramientas de escritura automatizada.