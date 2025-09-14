La Razon Hardgaming - BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed: Menos espacio y más control en este teclado compacto

Aunque las gamas de periféricos de Razer son bastante completas, hasta ahora la familia de teclados BlackWidow V4 no ofrecía un TKL inalámbrico pensado para la personalización. Teníamos opciones compactas, incluso el 75 por ciento, pero si preferías un layout tradicional sin bloque numérico y de paso ganar espacio en mesa, tocaba salir del catálogo del fabricante. Ahora, con el Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed, esa laguna queda cubierta mediante una configuración que adopta multitud de soluciones.

Solidez de fábrica

Su chasis combina tapa de aleación 5052 y base en ABS. La placa es de acero y va montada en la parte superior, una alternativa destinada a reducir resonancias de caja y proporcionar un tacto firme. Bajo las teclas hay cinta aplicada en la PCB y dos capas de espuma para suavizar agudos y limpiar el timbre. Los estabilizadores salen lubricados y la PCB incluye anclajes para montar modelos atornillables si más adelante te apetece profundizar un poco más. Todo esto llega de serie y se agradece.

BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed Elsotanoperdido

Hot-swap real y switches a gusto

La PCB admite interruptores de tres y cinco pines, así que puedes cambiar los de fábrica sin soldar y en minutos. De serie monta Razer Orange Gen-3 con tacto y recorrido de actuación corto, aunque también hay Yellow lineales y Green con clic audible para aquellos que buscan otra sensación. Lo mejor es que te permite probar diferentes combinaciones y quedarte con la que mejor funcione en distintos usos.

En la esquina superior derecha se mantiene un pequeño centro de control con rueda multifunción y tres botones dedicados. Sirven para volumen, medios y batería, que se pueden reasignar en Razer Synapse con la misma facilidad con la que configuras perfiles de Chroma RGB por tecla. Las keycaps Doubleshot ABS aportan legibilidad estable y buen agarre, un detalle importante cuando el equipo se usa a diario.

BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed Elsotanoperdido

Modo multidispositivo

La conexión HyperSpeed 2,4 GHz mantiene latencias muy contenidas y permite emparejar en el mismo dongle un ratón compatible para ahorrar puertos. También puedes alternar Bluetooth con tres perfiles o tirar de USB-C cuando sea necesario para cargar o jugar por cable. La tasa de sondeo llega a 1.000 Hz, suficiente para ser competitivo en PC. En la parte de firmware, Snap Tap está disponible y se activa desde Synapse o con FN más Mayús izquierda, útil para priorizar el último input en cambios laterales rápidos.

Razer declara que la autonomía puede alcanzar hasta 980 horas en Modo Ahorro. En el uso real la cifra dependerá de brillo y efectos, pero en nuestra experiencia la gestión está bien resuelta para evitar cargar cada poco.

Qué se gana y qué se pierde

Este TKL prescinde de pantalla OLED y del dial avanzado del V4 Pro 75 por ciento. Tampoco incluye reposamuñecas en la caja, aunque existe un modelo específico dentro del catálogo de accesorios. En mesa se nota compacto sin renunciar a controles físicos, y eso ayuda a recuperar espacio para el ratón en escritorios pequeños, pero también es cierto que se ahorra algunos elementos.

BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed Elsotanoperdido

Así está el mundo del teclado

El BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed resume el estado actual del teclado mecánico de consumo en 2025, porque trae de fábrica soluciones que antes exigían conocimientos y tiempo, ofreciendo conexión inalámbrica estable y la posibilidad de probar diferentes switches. En resumidas cuentas, si buscas un TKL inalámbrico con buena base acústica, controles fiables y margen real para personalizar, aquí tienes una solución muy a tener en cuenta razonablemente por debajo del rango de los 200 euros.