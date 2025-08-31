La Razón Hardgaming - HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless: magnesio, 120 horas de batería y compatibilidad multiplataforma

En la maraña de periféricos que inundan el mercado, los ratones inalámbricos son como los navíos que compiten por llamar la atención de los viajeros en un puerto abarrotado. Cada embarcación levanta su bandera con promesas de velocidad, precisión o resistencia, y la oferta es tan numerosa que uno ya no sabe a qué subirse.

En los juegos ocurre algo parecido. Hay modelos que parecen diseñados solo para campeones de eSports, otros para obtener a cambio una pieza más llamativa que útil, pero entre tanto, hemos encontrado un periférico que presume de ligereza, robustez y muchas horas de autonomía. Nos referimos al HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless, que es como ese bote que no gasta mucho en promocionarse, en su interior guarda todo lo necesario para llegar a buen puerto sin demandas extrañas ni complicaciones innecesarias.

Diseño y materiales

La apariencia exterior deja distinguir un atractivo chasis de aleación de magnesio que aporta rigidez y mantiene el peso en 64 gramos, dentro de unos valores muy recomendables para levantar el ratón y corregir microajustes sin demasiada resistencia. Su forma es simétrica y de talla media, cuenta con hasta seis botones programables, con perfiles guardados en su memoria interna.

HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless Elsotanoperdido

En el mismo plano, la construcción es contundente y evita crujidos, del mismo modo que su acabado facilita el agarre sin necesidad de texturas agresivas. Para reforzar, en su base vienen instalados los HyperX Glass Skates, unos patines de vidrio que reducen la fricción y expanden el deslizamiento con menos esfuerzo, en nuestra experiencia especialmente sobre alfombrillas de tela.

En definitiva, el dispositivo parece diseñado para ser eficiente sin estorbar, así que no esperes extravagancias, líneas extremas ni recortes raros. La forma del ratón se acomoda sin problemas a una mano de tamaño medio y soporta tanto un agarre completo como uno algo más arqueado. Incluso con dedos largos, no obliga a contorsiones raras ni a forzar la postura.

HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless Elsotanoperdido

Todo bajo control

En el interior trabaja el sensor HyperX 26K, con seguimiento estable y buena lectura de movimientos rápidos y microcorrecciones. No hay aceleración indeseada y la respuesta se mantiene consistente en shooters, MOBAs y juegos con mucho ritmo. Para ajustes más finos, el escalado de DPI se guarda en la memoria, así que puedes llevar tus perfiles sin depender del software en cada equipo.

La tasa de sondeo llega a 1000 Hz en inalámbrico 2.4 GHz, suficiente para competir sin sensación de retardo, pero si buscas cifras superiores dentro de la misma familia, el Haste 2 Pro escala a 4 kHz con otro planteamiento (y otro consumo energético).

Conectividad y autonomía

El ratón funciona de dos maneras sin cable. Puedes usar el dongle de 2.4 GHz para juego competitivo o Bluetooth para cambios rápidos entre dispositivos, ya que además de funcionar en PC, el Pulsefire Haste 2 S Wireless es plenamente compatible con PS5 y Xbox Series X|S.

HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless Elsotanoperdido

Por otro lado, la batería es uno de sus argumentos más contundentes, con hasta 120 horas por carga en condiciones estándar. Además, incorpora carga rápida por USB con alrededor de un 80 por ciento en unos 50 minutos y unas 18 horas extra con apenas diez minutos de cable.

Software y personalización

El software HyperX NGENUITY se hace responsable de la parte técnica sin complicarte demasiado la existencia. De hecho, permite ajustar los niveles de DPI, jugar con la iluminación o reasignar botones en segundos. Ha sido tan simple como guardar los perfiles con posibilidad de recuperarlos al instante, un elemento que favorece la transición de un juego a otro. Incluso la gestión de la batería y el cambio de modos se muestran con claridad, algo que se agradece. El dispositivo cuenta con validación NVIDIA Reflex, que garantiza que la latencia medida se mantenga dentro de los márgenes óptimos para entornos competitivos.

Software y personalización Elsotanoperdido

La hora de la verdad

Tras varias horas de juego el periférico comienza a dejar patente una combinación muy pronunciada entre eficiencia, agilidad y seguridad. La carcasa no se hunde al apretar y los pulsadores principales responden con clic nítido, sin holguras. Los patines de vidrio ofrecen un desplazamiento largo con esfuerzo mínimo en alfombrillas textiles y, en superficies rígidas, es capaz de mantener el control suficiente como para no pasarse.

Por su parte, el perfil simétrico es el responsable de mantener la muñeca relajada y facilitar ajustes rápidos de puntería. En shooters y juegos con mucha gestión de cámara, la transición entre movimientos lentos y acciones bruscas resulta natural y fácil de controlar, además de su autonomía, que también supone un incentivo.

Es decir

A grandes rasgos, el HyperX Pulsefire Haste 2 S Wireless deja una impresión excelente, capaz de rendir al máximo con la misma naturalidad en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En un mundo de periféricos que compiten por llamar la atención, se agradece un dispositivo que no se empeña en gritar, sino en proponer soluciones solventes y firmes.