realme lanza un smartphone inspirado en Juego de Tronos

Después de lanzar su móvil en colaboración con la escudería Aston Martin, realme llega con un nuevo cross over, un lanzamiento en conjunto con una de las franquicias más populares de la actualidad: Juego de Tronos.

Se trata de una edición limitada inspirada en Game of Thrones, fruto de una colaboración con Warner Bros y sería el primer dispositivo de este tipo vinculado a la legendaria serie de HBO. El lanzamiento tendrá lugar en el Game of Thrones Studio Tour, ubicado en los estudios originales de rodaje de Linen Mills en Banbridge, Irlanda del Norte.

La colaboración se inspira en personajes y temas emblemáticos de Juego de Tronos y se basa en el lema “El fuego no puede matar a un dragón”. En lo que respecta al diseño, tiene una cubierta en negro y dorado que remite a la historia medieval, mientras que añade adornos de dragón nano-grabados.

La pieza central es el primer diseño del mundo con “fuego de dragón” que cambia de color: un material termosensible que se transforma de negro a rojo con el calor, inspirado en el renacimiento de Daenerys Targaryen entre las llamas.

A pesar del secretismo que hay todavía sobre el teléfono, sí sabemos que el teléfono “detrás” de esta colaboración sería el realme 15 Pro, una bestia en muchos apartados: cuenta con una batería de 7.000 mAh, Snapdrago 7 Gen 4, una cámara de enfriamiento draconiana de 7000 mm, pantalla de 6,8 pulgadas, hasta 12 GB de RAM, doble cámara principal de 50 MP y una selfie idéntica.

Así viene el nuevo realme de Juego de Tronos realme realme

El móvil llega con una caja símil madera al que hay que quemar ciertas partes para ir revelando distintas notas que presentan el dispositivo. También cuenta con fondos personalizados de interfaz inspirados en la Casa Stark y la Casa Targaryen y en la caja hay una micro réplica de Poniente, un soporte para teléfono con forma del Trono de Hierro y cartas coleccionables con insignias de las casas.

Todavía no se sabe el precio de lanzamiento o cuántos se lanzarán al mercado, teniendo en cuenta que se trata de una edición limitada, aunque sí se sabe la fecha: 8 de octubre. Teniendo en cuenta que ya en pasado realme ha lanzado móviles colaborando con franquicias como Thor, Naruto, Dragon Ball Z, Star Wars y la mencionada Aston Martin, puestos a pedir nos gustaría ver una con los Juegos Olímpicos, con Stranger Things y hasta una con Avatar. Puestos a pedir…