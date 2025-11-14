El regalo para Navidad que está haciendo furor: una IA recrea a tus parientes fallecidos

El concepto inmediatamente generó comparaciones con un inquietante episodio de 2013 de la, profética serie, Black Mirror en el que una mujer afligida utiliza una réplica de IA de su pareja fallecida. Siete años después parecía acercarse a la realidad cuando Kanye West le regaló a Kim Kardashian un holograma con un mensaje de su difunto padre, Rob Kardashian, por su cumpleaños. Y entonces llegó la inteligencia artificial.

Una nueva empresa de IA ha generado controversia en internet tras lanzar una aplicación que permite a los usuarios crear avatares digitales interactivos de familiares fallecidos.

La startup 2Wai, con sede en Los Ángeles, se viralizó cuando su cofundador, Calum Worthy, publicó un video promocional que mostraba el funcionamiento de la tecnología. El video muestra a una mujer embarazada hablando con una recreación digital de su difunta madre a través de su teléfono.

Luego, la escena avanza 10 meses, mostrando a la “abuela digital” leyéndole un cuento al bebé antes de dormir. Más tarde, el niño, ahora de 12 años, conversa con naturalidad con el avatar mientras regresa a casa de la escuela. El video termina con el hijo mayor diciéndole a la abuela digital que pronto será bisabuela.

“Con 2Wai, tres minutos pueden durar una eternidad - afirma el video -. Estamos construyendo un archivo viviente de la humanidad. ¿Y si los seres queridos que hemos perdido pudieran formar parte de nuestro futuro?”.

What if the loved ones we've lost could be part of our future? pic.twitter.com/oFBGekVo1R — Calum Worthy (@CalumWorthy) November 11, 2025

La aplicación, ya disponible en la App Store de Apple, permite a los usuarios crear lo que 2Wai denomina un HoloAvatar. Según la compañía, estos avatares se ven y hablan como tú, e incluso comparten los mismos recuerdos.

Worthy animó a los usuarios a “probar la versión beta de 2Wai en la App Store. Próximamente para Android”. Los usuarios de las redes sociales no se contuvieron. Muchos calificaron el vídeo de “pesadilla” y “demoníaco”, y algunos afirmaron que la tecnología “debería ser destruida”.

Para muchos, la idea traspasa los límites emocionales, corre el riesgo de sustituir el duelo real por un consuelo artificial y plantea cuestiones éticas más profundas sobre el consentimiento, la identidad y la comercialización del duelo. A pesar de las críticas, la aplicación sigue ganando popularidad. Su promoción en redes sociales ya ha superado los 18 millones de visualizaciones en Twitter.