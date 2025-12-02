Rusia arma drones Shahed-136 con misiles soviéticos R-60 para derribar los interceptores de Ucrania

El Shahed-136 es el principal dron kamikaze de largo alcance que Rusia está empleando en Ucrania y, cuando comenzó a dejarse ver en el campo de batalla en septiembre de 2022, fue la primera señal de que esa guerra se iba a dirimir con medios muy diferentes a otras. Inicialmente, este dron de diseño iraní era proporcionado al Ejército ruso por Irán, después Rusia comenzó a producirlos bajo el nombre Geran (Geranio) y a introducir modificaciones como incorporar metralla de tungsteno, IA o, más recientemente, una versión a reacción, el Shahed-238 o Geran-3. Rusia ha lanzado decenas de miles de Shahed-136 contra Ucrania en estos casi cuatro años de guerra e interceptarlos antes de que lleguen a sus objetivos es una de las prioridades de las defensas ucranianas. Ahora, Rusia ha desplegado una nueva versión que incorpora un misil aire-aire R-60 para derribar helicópteros y otras aeronaves que tratan de interceptarlos.

La interceptación de un Shahed-136 con R-60 por un dron Sting de fabricación ucraniana puede verse en un vídeo que ha publicado la Fundación Comunitaria Sternenko, una organización no gubernamental ucraniana que suministra sistemas no tripulados a las fuerzas armadas del país. En las imágenes se ve el R-60 montado en un raíl de lanzamiento instalado justo encima del morro del dron.

/2. Russian R-60 missile recovered from the downed Shahed. pic.twitter.com/kOvBGhNPFF — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 1, 2025

Antes de la publicación del vídeo, el experto ucraniano en guerra electrónica Serhii 'Flash' Beskrestnov compartió en Telegram imágenes de un Shahed-136 derribado en las que aparece un misil R-60 sujeto a un raíl de lanzamiento entre los restos del dron. 'Hoy, por primera vez, se ha detectado un misil aire-aire R-60 en un Shahed. Esta combinación está diseñada para destruir helicópteros y aeronaves tácticas que cazan Shahed', señaló Beskrestnov.

Un misil de diseño soviético

Conocido por la OTAN como AA-8 Aphid, se trata de un misil de diseño soviético que se introdujo en la década de los 70 y con variantes que aún siguen en uso en muchos países, entre ellos Ucrania. Tiene una longitud de casi dos metros, que lo hace adecuado para los Shahed, que miden 3,3 metros de largo; pesa 45 kilos, la ojiva 3 kilogramos, su rango operacional es de 8 kilómetros, alcanza una velocidad máxima de Mach 2,47 (3.026 km/h) y utiliza un guiado infrarrojo.

Dos misiles R-60 montados en un MiG-29K. Jno~commonswiki. Wikipedia.

En este sistema de guiado, un sensor detecta la radiación infrarroja (calor) emitida por el objetivo (por ejemplo, el escape de un motor) y se dirige automáticamente hacia ese foco de calor.

Sistema de control MITL

Aunque el sistema de control de los Shahed armados con R-60 se desconoce, desde el medio especializado en defensa The War Zone señalan que lo más probable es que utilicen un sistema MITL, siglas de 'Man in the loop' u 'Operador en el bucle', que es cuando un operador humano toma decisiones en tiempo real durante la misión.

Desde comienzos de 2024, se empezaron a encontrar en Ucrania Shahed-136 con cámaras y módems de telefonía móvil que permiten un control MITL. El dron permanece conectado con el operador a través de un enlace de datos en línea, pudiendo tener conectividad adicional usando las redes de telefonía móvil o mediante repetidores aéreos de señal.

En el caso de los Shahed-136 con R-60, el operador solo tiene que apuntar el dron directamente hacia el objetivo, ya que el misil va montado en el morro del dron. Cuando envía la señal de que ya ha adquirido y fijado el blanco, el operador puede dispararlo.

No está clara la efectividad que puede tener disparar misiles R-60 desde el Shahed-136. No está diseñado para el combate aire-aire, es una plataforma lenta y no especialmente maniobrable y se desconoce cómo afecta la integración del misil a su maniobrabilidad y estabilidad. En cualquier caso, es una nueva amenaza en los cielos de Ucrania.

'Contrarrestar estos Shahed controlados por operador es aún más difícil, ya que se pilotan en tiempo real, lo que permite al operador reaccionar ante la situación del momento e incluso intentar atacar a nuestros aviones o helicópteros en el aire. No solo reduce el tiempo de reacción de los defensores; crea toda una nueva serie de quebraderos de cabeza', ha señalado recientemente el teniente coronel Yurii Myronenko, viceministro ucraniano de Defensa para Innovación, a Business Insider.