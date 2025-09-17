Steve Jobs dijo que era una idea 'terrible', pero Apple podría hacerla realidad en el MacBook Pro

Remontémonos a la Apple de 15 años atrás. En 2010, en una Keynote centrada en los ordenadores Mac, Steve Jobs, cofundador de la compañía y entonces CEO, manifestó su rechazo a la idea de un MacBook equipado con una pantalla táctil. La calificó de 'ergonómicamente terrible', aseguró que Apple había hecho 'montones de pruebas de usuario' y que una superficie táctil vertical 'no funciona' porque, tras un rato de uso, 'el brazo se te cansa'. En 2025, sin embargo, parece que en Apple lo ven de manera diferente y están dispuestos a ignorar la postura de Jobs.

Según un post en X del analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo, el primer Mac con pantalla táctil será un MacBook Pro OLED, cuya producción en masa comenzaría a finales de 2026. Estos portátiles utilizarán tecnología on-cell touch, el mismo tipo de pantalla que emplean compañías como Samsung en sus smartphones Galaxy.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

Kuo añade que el rumoreado MacBook más asequible, con procesador de iPhone y previsto para finales de 2025, no incluirá panel táctil. La segunda generación de ese modelo, anticipada para 2027, sí podría incorporarlo. El analista cree que Apple está dando este paso tras observar cómo trabajan los usuarios de iPad, concluyendo que la entrada táctil puede aumentar la productividad.

No es la primera vez que se habla de un Mac con pantalla táctil en los últimos años. En 2023, Mark Gurman, de Bloomberg, ya informó de un plan similar, asegurando que los ingenieros de Apple estaban 'activamente implicados en el proyecto'.

El iPad y el MacBook, cada vez más cerca

En los últimos tiempos, Apple ha acortado la distancia que separa el iPad de sus MacBook, tanto en hardware como en software. El mayor salto se produjo en 2021, cuando el primer procesador de la serie M llegó al iPad Pro después de haber debutado en los ordenadores de la compañía el año anterior. Además, Apple ya permitía usar un solo ratón y teclado para controlar un Mac y un iPad a la vez, arrastrando archivos de forma fluida entre ambos dispositivos.

El software ha seguido el mismo camino. Con iPadOS 16 se introdujo Stage Manager para una gestión de ventanas más parecida a la de un escritorio de PC.

Más recientemente, la compañía ha lanzado un nuevo lenguaje de diseño llamado Liquid Glass que parece pensado para el tacto. Se aprecia en los controles de ventana más grandes y en las esquinas más redondeadas de todo el sistema. También hay un espaciado más generoso en los elementos de la interfaz, lo que convierte los botones en objetivos más fáciles de pulsar.

Y el también recién estrenado iPadOS 26 acorta aún más la distancia con un sistema completo de ventanas que incluye los clásicos botones rojo, amarillo y verde (para cerrar, minimizar y agrandar una ventana), además de una barra de menús tradicional. Nadie puede decir que no haya señales.