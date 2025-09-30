Vídeo: un robot terrestre rescata a un gato en el frente de Ucrania.

Los drones se llevan todo el protagonismo, pero la invasión de Ucrania ha supuesto un espaldarazo, de pura necesidad, en el desarrollo de todo tipo de plataformas no tripuladas. Entre ellas se encuentran los UGV o vehículos terrestres no tripulados que, aunque algunos modelos pueden combatir, se suelen usar principalmente en tareas de logística. Ahora, uno de ellos ha protagonizado una operación realmente inusual rescatando a un gato del frente de batalla de Járkov.

La operación la llevaron a cabo soldados de la Brigada Khartia, que han publicado un vídeo en el que la relatan. Se les ve controlando a distancia el UGV para recuperar al gato, apodado Prapor -Bandera en ucraniano-, que se encontraba en posiciones en primera línea donde estuvo conviviendo con las tropas durante meses.

'Durante mucho tiempo, el gato permaneció con los combatientes de Khartia en posiciones cerca de la línea de contacto al norte de Járkov, compartiendo con ellos la rutina diaria y las duras realidades de la guerra', explica un soldado de la brigada en el vídeo. 'Se convirtió en un verdadero camarada para los soldados, recibió el indicativo Prapor y, como dicen los militares, es plenamente digno del estatus de participante en combate', añade.

La evacuación del animal se planificó después de que los soldados decidieran que no debía seguir expuesto al peligro constante. El UGV tenía como misión principal el transporte de suministros a los soldados, pero decidieron aprovecharlo para enviarlo de regreso a zonas más seguras. Para ello, lo introdujeron en un transportín para gatos cuya rejilla sujetaron con bridas para evitar que el animal pudiera escapar.

Toda la operación duró tres horas. Prapor fue trasladado con seguridad a la base de la compañía, donde ahora se adapta a una vida más tranquila, lejos de los bombardeos y las trincheras.

Las tropas ucranianas utilizan con frecuencia los UGV para evacuar personal herido y ha habido casos que han tenido repercusión y mostrado las ventajas que aporta su uso y cómo reduce la exposición de sanitarios y soldados al fuego enemigo. Por ejemplo, en 2023 se usó un UGV para evacuar a un soldado herido cerca de Bajmut y la pasada primavera un robot ARDAL 920 rescató a 3 soldados de Ucrania atrapados tras las líneas rusas.