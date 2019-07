Dead Rising 4 y La Tierra Media: Sombras de Guerra de camino a Xbox Game Pass

Microsoft ha confirmado que tras la incorporación de Resident Evil: Revelations, Rare Replay, Torment: Tides of Numenera y Goat Simulator a Xbox Game Pass, llega una nueva hornada de juegos al servicio. Desde ahora, puedes hacerte con La Tierra Media: Sombras de Guerra (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate); My Time at Portia (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate); y Undertale (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate).

Para el 11 de julio se integrarán al catálogo tanto Dead Rising 4 (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate), como Blazing Chrome (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate); LEGO City Undercover (Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass Ultimate); Timespinner (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate); y Unavowed (Xbox Game Pass para PC, Xbox Game Pass Ultimate).

Aparte de estos juegos, en julio se podrá probar el modo Versus de Gears 5 durante el Tech Test. Recordar, que en estos momentos la suscripción de un mes para Xbox Game Pass Ultimate, se encuentra de promoción por 1 € e incluye Xbox Game Pass para consola, Xbox Game Pass para PC y Xbox Live Gold.