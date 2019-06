Especial Conferencia Microsoft: así fue su comparecencia en el E3

La conferencia de Xbox en el E3 2019 ha comenzado con el anuncio de la fecha de lanzamiento para The Outer Worlds , el prometedor RPG de Obsidian Entertainment, desarrolladores de Fallout: New Vegas ; Star Wars: Caballeros de la Antigua República II ; South Park: La vara de la verdad ; y la franquicia Pillars of Eternity . El proyecto tiene previsto su puesta de largo para PC, Xbox One y PS4 el 25 de octubre.

La cita de Xbox con el gran público ha guardado un espacio para el prometedor Ori and the Will of the Wisps, la próxima entrega de la serie de plataformas que se comercializará para PC Windows 10 y Xbox One a partir del 11 de febrero de 2020. El título también se incluirá entre el catálogo de juegos de Xbox desde su lanzamiento.

El tráiler mostrado en el escenario recoge varias secuencias extraídas del juego en diferentes localizaciones, donde se puede comprobar cómo avanzar en la aventura conllevará superar muchos peligros. Al igual que su predecesor, The Will of the Wisps incluirá una serie de criaturas colosales a las que enfrentarse. El vídeo también nos permite deleitarnos con la dirección artística de la serie, una de sus grandes bazas junto a la jugabilidad.