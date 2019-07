Psychonauts 2 desplaza su fecha de lanzamiento hasta el próximo año

Malas noticias para aquellos que esperaban con ansia desmedida el estreno de Psychonauts 2, ya que Double Fine Productions ha confirmado que la secuela no se lanzará en 2019 como estaba anunciado y se prevé que se pueda estrenar en 2020 con versiones para PlayStation 4, PC y Xbox One. La revelación de los nuevos plazos de entrega está directamente relacionada con el deseo de la desarrolladora de mejorar aún más algunos aspectos de la producción, así como para solucionar algunos problemas burocráticos relacionados con Starbreeze (antiguo editor Psychonauts 2) y Microsoft, que ahora es dueña de Double Fine Productions tras la adquisición cerrada por ambas partes el pasado mes de junio.

Los responsables de la desarrolladora liderada por el carismático Tim Schafer, no han querido dejar de agradecer su apoyo a toda la comunidad, disculpándose por la demora e indicando que los recursos disponibles para el estudio después de pasar por el sello Xbox Game Studios les permitirán producir una secuela más pulida y rica en contenido. Te recordamos que Psychonauts 2, no llegará en exclusiva para PC y Xbox One, puesto que el juego también se lanzará en la doméstica de Sony.

Psychonauts 2 arrancará tan solo unas horas más tarde que el primer juego. Schafer explicaba que Raz, el protagonista, será unas “horas más viejo” que en la última aventura y llegará finalmente al cuartel general de Psychonauts; su sueño de toda la vida. Ahí verá a Sasha y Milla en su entorno natural de espionaje internacional. Pero pronto descubrirá ciertas cosas extrañas sobre la organización.