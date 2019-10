Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint recibe un controlador Game Ready para realidad virtual

Si estabas pensando en hacerte con ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’ en PC, ahora lo vas a tener más claro a la hora de decidirte, porque NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de sus nuevos controladores Game Ready para las tarjetas gráficas GeForce. Con motivo de la puesta a la venta del nuevo juego de la franquicia, la nueva actualización de drivers llega optimizada para el título de Ubisoft asegurando una serie de mejoras en su rendimiento y la máxima estabilidad en el juego. El nuevo Game Ready Driver también ofrece soporte para las gafas de realidad virtual HTC VIVE Cosmos VR y el juego ‘Asgard’s Wrath’.

Que un juego ofrezca el mejor rendimiento y calidad desde el día de su lanzamiento es importante, hecho que toma aún más peso cuando se habla de títulos VR. Los problemas en la jugabilidad y otros fallos pueden romper la sensación de inmersión y arruinar la experiencia de la realidad virtual. El programa a largo plazo de controladores Game Ready tiene como objetivo brindar la mejor experiencia posible optimizando rendimiento y latencia, que son especialmente relevantes para reproducir juegos VR sin tirones ni otros errores.

En ‘Ghost Recon Breakpoint’ los jugadores deberán enfrentarse a los Wolves, una unidad letal que antes pertenecía al ejército norteamericano. Liderados por Walker, un antiguo compañero de armas de Nomad cuya interpretación corre a cargo del actor Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead), será su peor enemigo hasta la fecha. Se podrá jugar por completo en modo individual o en cooperativo de hasta 4 jugadores. La misión tiene como destino Auroa, un archipiélago donde los mayores avances tecnológicos se entremezclan con la naturaleza salvaje. Allí se encuentra la sede de una empresa creadora de drones, la gigante tecnológica Skell Technology, que ha caído en las manos equivocadas. Estará disponible el 4 de octubre en Xbox One, PlayStation 4 y Windows PC.

Ghost Recon Breakpoint - Tráiler lanzamiento