Ya hay planes de lanzamiento para The Surge 2

Focus Home Interactive ha decidido que ya era el momento de revelar la fecha de lanzamiento de The Surge 2, la secuela del RPG de acción desarrollado por Deck 13, que finalmente se lanzará a nivel mundial el 24 de septiembre de 2019 en PS4, Xbox One y PC. Si has seguido la pista a la producción, The Surge 2 promete mantener todos los elementos que los seguidores del original disfrutaron: acción hardcore con un sistema de combate en el cual es posible la selección dinámica de miembros del cuerpo enemigo y una progresión de personaje compleja.

La entrega también ha optado por mantener las opciones de personalización de personajes, estrenar un motor renovado y proporcionar al jugador una ciudad con un diseño de fases más ambicioso. Además, ampliará sus posibilidades con nuevas habilidades, armas, implantes y drones que proporcionan un respetable arsenal para construir personajes y defenderse de nuevos enemigos y jefes.

A renglón seguido, también se han confirmado los incentivos y ediciones que se comercializarán en nuestro territorio. Aquellos que reserven con antelación el juego recibirán el Pack de Equipamiento URBN en forma de contenido descargable gratuito, que incluye un conjunto de armadura de cuerpo entero, dos armas (la popular cizalla y el hacha del juicio URBN), un dron, un módulo de radar Escaneodebotín.exe y un icono de mensaje online adicional. Alternativamente, también se puede reservar la Edición Limitada de ‘The Surge 2’ que incluye una portada lenticular, un cómic de 8 páginas, un enorme poster de doble cara y tres litografías. Se lanzará en PlayStation 4, Xbox One y en formato Windows PC.