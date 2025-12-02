YouTube lanza su propia versión de Spotify Wrapped: así puedes ver tu Recap

Spotify comenzó a presentar a los usuarios una recapitulación personalizada de lo que habían escuchado a lo largo del año en la plataforma en 2015. Aquel año la llamó Year in music y ya desde el siguiente, Spotify Wrapped. Es un pequeño acontecimiento en el servicio que fue sofisticándose y generando mayor interés a lo largo de una década, logrando que otras, como Apple Music con Replay y Amazon Music con Delivered, lo imiten. A este grupo se une ahora una plataforma de mucho mayor alcance como es YouTube con Recap.

La nueva función de estadísticas que la compañía está lanzando te permite revisar rápidamente los hábitos de visualización que has tenido en 2025. Recap 'resalta de forma única intereses, inmersiones en profundidad y momentos' basándose en tu historial de reproducciones, según el anuncio de YouTube, mostrando hasta 12 pantallas sucesivas que destacan tus principales canales, intereses y cómo ha cambiado tu gusto en vídeos con el tiempo.

Habrá que verlo para encontrar si hay diferencias con el Wrapped de Spotify, más allá de la novedad de tratarse de vídeos y no de música o pódcast. YouTube también asignará a los usuarios un 'tipo de personalidad' en función de sus hábitos de visualización, como Constructor de habilidades, Aventurero, Espíritu creativo, Rayo de sol o Pionero, similares a los tipos de personalidad de escucha que te da Spotify.

YouTube Recap. YouTube.

Cómo ver tu Recap en YouTube

El lanzamiento que está realizando hoy YouTube es para Estados Unidos, mientras que para el resto de países llegará a lo largo de la semana.

La función está disponible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores y se puede encontrar seleccionando el botón dedicado en la página de inicio de YouTube o en la sección Tú, correspondiente con la imagen de perfil, del menú de usuario.

YouTube..... listened! "YouTube Recap" is live today and shows all the channels and genres you watched most during the year 🙌🏾https://t.co/Phl6kaeCQJhttps://t.co/RWgYbT8xufpic.twitter.com/JTEYjWdQaC — Marques Brownlee (@MKBHD) December 2, 2025

El Recap de YouTube es diferente al de YouTube Music

Hay que puntualizar que este Recap es diferente del que proporciona YouTube Music desde 2021. Algunas estadísticas relacionadas con la escucha y la visualización de música, como artistas y canciones más reproducidos, también se incluirán en el nuevo Recap, pero no sustituye al de YouTube Music, que ofrece un repaso anual de los artistas, canciones, géneros y pódcast más destacados. YouTube señala en su página de soporte que los usuarios seguirán teniendo 'un Recap independiente de YouTube Music disponible dentro de esa aplicación'.