Las series que se estrenan esta semana: vuelve “La casa de papel”

Comienza una nueva semana de confinamiento y el entretenimiento continúa siendo una de las mejores formas de evasión. Gran mayoría de la población se está poniendo al día en series, películas y documentales que ofrecen las diferentes plataformas. Sin embargo, seguirlas todas como quisiéramos se antoja complicado, pues cada semana son más los estrenos así como los regresos de aquellas ficciones que tanto esperamos. Sin duda, en la semana que hoy comienza destaca la llegada de la cuarta temporada de “La casa de papel”. La banda de ladrones más querida del mundo televisivo regresa con una entrega repleta de caos, disparos, llantos y adrenalina. Estas son las series que se estrenan esta semana:

El miércoles 1 de abril llega a AXN Now la tercera temporada de “Mr. Mercedes”, serie estadounidense basada en la trilogía de novelas sobre Bill Hodges de Stephen King. La ficción lleva emitiéndose desde agosto de 2017 y está protagonizada por Brendan Gleeson (“Braveheart”) y Harry Treadaway (“Star Trek: Picard”). Por su parte, el mismo día llega a Netflix la segunda entrega de “La Piloto”, producción mexicana que cuenta la historia de Yolanda, una chica que sueña con ser piloto pero terminará volando en avionetas utilizadas para el tráfico de drogas por México, Colombia y Centroamérica.

El día caliente en cuanto a estrenos de esta semana es el viernes 3 de abril: son cuatro las series que, o bien regresan, o bien se estrenan como novedad ante el público. Como decía, el plato estrella es la cuarta temporada de “La casa de papel” y Netflix ya desveló a través de un avance algunas respuestas a las grandes incógnitas que dejó al final de la tercera entrega. La banda tendrá que enfrentarse al reto de vida o muerte de Nairobi tras recibir un disparo, pero este no será el único problema de la temporada. También tendrán que enfrentarse a Gandía, el guarda de seguridad del Banco de España que consigue escapar de sus esposas y que, por tanto, amenazará que el atraco salga bien desde dentro, mientras que la policía lo intenta desde fuera. Por otro lado, el Profesor deberá recuperarse ante la supuesta muerte de Lisboa para hacer todo lo posible para sacar a su banda con vida del lugar del robo.

Por otro lado, el mismo viernes 3 llega a Apple TV+ “Home before dark”, protagonizada por Brooklyn Prince (“The Florida Project”). La joven actriz interpreta a Hilde, una niña de 9 años que se muda con su familia al pueblo en el que creció su padre. Allí se convertirá en la única testigo de un crimen, y será gracias a su curiosidad y a su deseo de convertirse en periodista de investigación lo que le llevará a desenterrar un caso de asesinato. Por su parte, en HBO se estrena la tercera entrega de “Siren”, ficción de suspense estadounidense y cuya trama se ubica en la ciudad costera Bristol Cove, conocida por su leyenda de haber sido el hogar de sirenas. Dicho lugar se invierte cuando una misteriosa joven (Eline Powell) aparece y comienza a causar estragos en el pequeño pueblo de pescadores. Todo ello, con el fin de encontrar a su hermana capturada (Sibongile Mlambo), que fue secuestrada a manos de los militares locales.

Asimismo, otro estreno que promete también el viernes es el de “Tales from the loop”, el mismo día en Amazon Prime Video. La serie es prometedora por su originalidad: es una adaptación de un libro, pero no de uno cualquiera. Sino de un volumen de arte narrativo. Es decir, la estética y tono de la ficción prometen una serie distópica narrada a través de los paisajes que el artista sueco Simon Stålenhag lleva realizando años. Sus pinturas trazan paisajes naturales de Suecia en los que irrumpen robots, dinosaurios o máquinas. La tecnología se enfrenta al ruralismo en una serie que se basa en pintura. Interesante, tanto como su trama: creada por Nathaniel Halpern, la ficción explora la vida de los habitantes de «The Loop», una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo. En esta ciudad fantástica se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales universales, a la vez que recurren a la intriga de la narración de género.

Por último, el sábado 4 de abril llega a HBO la tercera temporada de “Future man”. Esta entrega está producida por Seth Rogen y Evan Goldberg. La protagoniza Josh Hutcherson, actor conocido por “Los juegos del hambre” y que se pone en la piel de un joven conserje de laboratorio que pasa las noches enganchado a su videojuego favorito. Su vida dará un giro cuando unos misteriosos visitantes del futuro le seleccionan como pieza clave en una lucha contra la inminente extinción de la raza humana.